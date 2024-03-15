الدوري الأوروبي: ليفربول يسحق براغ وتأهل روما وليفركوزن لدور الـ8
سحق ليفربول ضيفه سبارتا براج 6-1 ليتأهل إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بنتيجة إجمالية 11-2 اليوم الخميس.
تقدم فريق المدرب يورغن كلوب 4-صفر بعد 14 دقيقة فقط من بداية المباراة بأهداف داروين نونيز وبوبي كلارك ومحمد صلاح وكودي جاكبو.
وقلص المهاجم الصربي فليكو بيرمانسفيتس الفارق قبل الاستراحة، لكن هيمنة ليفربول استمرت في الشوط الثاني.
وأحرز لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة 48 قبل أن يحرز جاكبو هدفه الثاني في المباراة.
وفي مباراة أخرى حقق ليفركوزن فوزًا صعبًا ومثيرًا أمام قره باخ بثلاثية مقابل هدفين.
وصعد ليفركوزن إلى دور الـ8 بعد التعادل في موقعة الذهاب الأسبوع الماضي.
ولحق روما الإيطالي بركب المتأهلين إلى ربع النهائي، رغم السقوط أمام برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير في موقعة الإياب.
واستفاد روما من انتصاره في الذهاب برباعية نظيفة.