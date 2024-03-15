الدوري الأوروبي: ليفربول يسحق براغ وتأهل روما وليفركوزن لدور الـ8

وفي مباراة أخرى حقق ليفركوزن فوزًا صعبًا ومثيرًا أمام قره باخ بثلاثية مقابل هدفين.

وصعد ليفركوزن إلى دور الـ8 بعد التعادل في موقعة الذهاب الأسبوع الماضي.

ولحق روما الإيطالي بركب المتأهلين إلى ربع النهائي، رغم السقوط أمام برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير في موقعة الإياب.

واستفاد روما من انتصاره في الذهاب برباعية نظيفة.