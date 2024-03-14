بديل مصري لمحمد صلاح في ليفربول

كشفت صحيفة "بيلد" أن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، مرشح لتعويض مواطنه محمد صلاح في ليفربول.

ويمكن أن يكون عمر مرموش أولى صفقات ليفربول تحت إشراف مايكل إدواردز.

ووفقًا للصحيفة، فإن ليفربول مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش، مع اهتمام آرسنال أيضًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وأوضحت أن آينتراخت فرانكفورت قد يطلب مبلغًا قدره 42.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيمثل ربحًا كبيرًا للفريق الألماني، علما أنه انضم له مجانا الصيف الماضي.