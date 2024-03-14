بديل مصري لمحمد صلاح في ليفربول
كشفت صحيفة "بيلد" أن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، مرشح لتعويض مواطنه محمد صلاح في ليفربول.
ويمكن أن يكون عمر مرموش أولى صفقات ليفربول تحت إشراف مايكل إدواردز.
ووفقًا للصحيفة، فإن ليفربول مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش، مع اهتمام آرسنال أيضًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.
وأوضحت أن آينتراخت فرانكفورت قد يطلب مبلغًا قدره 42.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيمثل ربحًا كبيرًا للفريق الألماني، علما أنه انضم له مجانا الصيف الماضي.
وسجل عمر مرموش 15 هدفا، وصنع ستة في 32 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت الموسم الحالي، وينتهي عقده في يونيو 2027.
وسبق أن سجل مرموش ستة أهداف في 48 مباراة مع فولفسبورغ، وثلاثة أهداف في 21 مباراة مع شتوتغارت، كما سبق أن سجل مرموش خمسة أهداف في 29 مباراة مع منتخب مصر الأول.
ومع انتهاء عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، واستمرار اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد معه قد يكون الموسم الحالي الأخير له مع الريدز.
ومن المرجح أن يبرم ليفربول صفقات هجومية الصيف المقبل مع إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، ولويس دياز لباريس سان جيرمان الذي يريد ضم اللاعب لتعويض رحيل كيليان مبابي.