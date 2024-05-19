خبر صادم لمدرب إنجلترا قبل يورو 2024
ذكرت تقارير إخبارية ألمانية أن مشاركة هاري كين قائد المنتخب في نهائيات أمم أوروبا 2024 باتت مهددة بسبب إصابة في الظهر قد تضطر الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة إلى الغياب عن النهائيات التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.
وتعرض هاي كين (32 عاما) إلى الإصابة في مباراة ريال مدريد وبايرن في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2 ـ1) وغادر المباراة في الدقيقة 84 قبل أن تثبت الكشوفات أنه يعاني من آلام على مستوى الظهر قد تجبره على الغياب عدة أسابيع ما يعني أنه قد لا يكون جاهزا لانطلاق مشاركة إنجلترا في يورو 2024.
ومنذ مشاركته في المباراة المثيرة لملعب سان تياغو بيرنابيو أمام ريال مدريد، لم يظهر كاين هداف البوندسليغا خلال الموسم الحالي مع الفريق البافاري وذلك أمام فولسبورغ ثم هوفنهايم على التوالي في الجولتين 33 و34 من الدوري.
وكشفت صحيفة "بيلد" (BILD) الألمانية أن إصابة كين على مستوى الظهر لم تكن بمثل الخطورة التي يعتقدها البعض في البداية لكنها تفاقمت في الأيام الموالية وفق تقرير طبيب البايرن.
وأضافت الصحيفة نقلا عن طبيب بايرن ميونخ أنه "بينما كان الألم خفيفا، يبدو أنه يتفاقم منذ أكثر من أسبوع، لقد جربنا الحقن والعلاجات، لكن ازداد الأمر سوءًا واستمر في التطور بشكل سلبي لمشاركاته خلال الفترة القريبة القادمة."
وتحبس إنجلترا أنفاسها حيث يأمل المدرب غاريث ساوثغيت أن يتعافي كين قبل انطلاق مشاركة إنجلترا في النهائيات، فيما تشير المصادر القريبة من منتخب الأسود الثلاثة أن اللاعب سيكوم مبدئيا ضمن القائمة حتى وإن تأكد غيابه عن مباريات بلاده في الدور الأول على أن يتعافى فيما بعد.