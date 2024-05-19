خبر صادم لمدرب إنجلترا قبل يورو 2024

ذكرت تقارير إخبارية ألمانية أن مشاركة هاري كين قائد المنتخب في نهائيات أمم أوروبا 2024 باتت مهددة بسبب إصابة في الظهر قد تضطر الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة إلى الغياب عن النهائيات التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وتعرض هاي كين (32 عاما) إلى الإصابة في مباراة ريال مدريد وبايرن في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2 ـ1) وغادر المباراة في الدقيقة 84 قبل أن تثبت الكشوفات أنه يعاني من آلام على مستوى الظهر قد تجبره على الغياب عدة أسابيع ما يعني أنه قد لا يكون جاهزا لانطلاق مشاركة إنجلترا في يورو 2024.

ومنذ مشاركته في المباراة المثيرة لملعب سان تياغو بيرنابيو أمام ريال مدريد، لم يظهر كاين هداف البوندسليغا خلال الموسم الحالي مع الفريق البافاري وذلك أمام فولسبورغ ثم هوفنهايم على التوالي في الجولتين 33 و34 من الدوري.