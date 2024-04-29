اعتراف رسمي بأخطاء تحكيمية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة

يبدو أن الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني سيظل مستمرا فترة طويلة، خاصة بعدما كشف تقرير إعلامي عن اجتماع أخير بين لجنة الحكام وحكام الدوري الإسباني تم الإقرار فيه بحدوث عدة أخطاء في حالات تسلل.

وكانت أبرز الحالات الجدلية التي شهدتها مباريات الليغا هي لقاء الكلاسيكو الأخير بين برشلونة وريال مدريد، في كرة هدف لامين يامال، نجم البارسا، والتي أبعدها حارس الميرنغي سريعا، وطالب اللاعبين باحتسابها هدفا باعتبار الكرة دخلت بكامل محيطها للشباك، ولكن مع العودة لتقنية الـVAR رفض الحكم احتسابها.

واستدعى هذا الموقف إصدار بيان من نادي برشلونة يهدد فيه باتخاذ إجراءات قوية من أجل رغبته في إعادة اللقاء لو ثبت خطأ قرار الحكم.