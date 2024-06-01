الترجي التونسي يضم كأس كرة اليد للقب الدوري ويحقق ثلاثية تاريخية

أحرز الترجي التونسي لقب كأس تونس لكرة اليد لموسم 2023 ـ 2024 عقب فوزه على النادي الإفريقي (25 ـ 21) اليوم السبت في نهائي المسابقة الذي احتضنته قاعة رادس الأولمبية في العاصمة تونس.

ورسّخ الترجي التونسي الذي توج قبل أربعة أيام بلقب الدوري للمرة 36 في تاريخه، هيمنته التامة على كرة اليد التونسية عندما أضاف الكأس للدوري ولبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس التي فاز بها في أبريل الماضي.

وأنهى الترجي الشوط الأول بفارق 5 أهداف، (15 ـ 10) قبل أن ينهي المباراة دون عناء (25 ـ 21) رغم أن منافسه النادي الإفريقي قلص الفارق إلى مستوى هدفين في منتصف الشوط الثاني (19 ـ 17).