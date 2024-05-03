أسطورة ليفربول يطالب صلاح بالرحيل إلى السعودية

ونشبت مشادة كلامية بين صلاح ويورغن كلوب خلال مباراة ويستهام وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

وانتقد جرايم سونيس، النجم المصري محمد صلاح، بعد خلافه بشكل علني وأمام الجماهير مع يورغن كلوب.

وقال سونيس لشبكة "ويليام هيل": "صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق. حتى قبل تلك المباراة، كلما أخرجه كلوب، لم يكن سعيدًا بذلك أبدا".

وأضاف: "أي لاعب يرغب في الاستمرار داخل الملعب ليسجل أهدافًا أكثر، لكن ذلك لم يحدث في ليفربول ومحمد صلاح، عندما كان ساديو ماني هناك كانا يتشاجران طوال الوقت".

وطالب أسطورة ليفربول من محمد صلاح الرحيل إلى السعودية قائلا: "إذا غادر إلى الدوري السعودي للمحترفين، سيكون النجم الأكبر هناك".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وارتبط اسم النجم المصري في الصيف الماضي، بالانتقال إلى نادي الاتحاد مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض التفريط فيه.