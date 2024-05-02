نجم هجوم ليفربول يقترب من الرحيل

قال موقع "ليفربول إيكو"، إن مستقبل الكولومبي لويس دياز في ليفربول يعد الأكثر غموضًا.

وأشار الموقع إلى أن دياز واحد من اللاعبين القلائل الذين لم تنخفض مستوياتهم في الأسابيع الأخيرة؛ ولذلك تلقى الإشادة على ما قدمه.

ولكن مع الاستعداد لـ"عصر جديد" في ليفربول مع اقتراب إعلان التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت، فإن هناك شكوكا حول مستقبل لويس ديا.

ومع بقاء عامين فقط على عقد لويس دياز مع ليفربول، سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما يفعله النظام الجديد في ليفربول فيما يتعلق باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

ومع اقتراب كل من فيرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد من العام الأخير في عقودهم، فمن المرجح أن يجد دياز نفسه في مؤخرة طابور طويل عندما يتعلق الأمر بالمحادثات حول التجديد.