نجم هجوم ليفربول يقترب من الرحيل
قال موقع "ليفربول إيكو"، إن مستقبل الكولومبي لويس دياز في ليفربول يعد الأكثر غموضًا.
وأشار الموقع إلى أن دياز واحد من اللاعبين القلائل الذين لم تنخفض مستوياتهم في الأسابيع الأخيرة؛ ولذلك تلقى الإشادة على ما قدمه.
ولكن مع الاستعداد لـ"عصر جديد" في ليفربول مع اقتراب إعلان التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت، فإن هناك شكوكا حول مستقبل لويس ديا.
ومع بقاء عامين فقط على عقد لويس دياز مع ليفربول، سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما يفعله النظام الجديد في ليفربول فيما يتعلق باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.
ومع اقتراب كل من فيرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد من العام الأخير في عقودهم، فمن المرجح أن يجد دياز نفسه في مؤخرة طابور طويل عندما يتعلق الأمر بالمحادثات حول التجديد.
وهناك أيضًا مشكلة حول ما إذا كان النظام الجديد في ليفربول يعتقد أن إنتاج دياز يستحق فترات إضافية أم لا، أو ما إذا كان من الأفضل الانتظار ورؤية كيف سينتهي الموسم المقبل.
وبيّن "ليفربول إيكو" أنه تم مناقشة احتمال خسارة دياز هذا الصيف، رغم أن توقعات البيع الوشيك لم يتم تفصيلها بشكل صريح.
وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن لويس مانويل دياز، والد لويس دياز لم يُخفِ رغبته في رؤية ابنه يلعب في برشلونة في مرحلة ما من حياته المهنية.
وقال دياز الأب في نوفمبر الماضي: "الحقيقة هي أنني لا أعرف سوى القليل جدًّا عن برشلونة في الوقت الحالي".
وأضاف: "صحيح أن لويس مشجع مخلص لبرشلونة وسيكون حلمه الذهاب إلى هناك، حتى الآن أود أن أشكر بورتو وليفربول على الطريقة التي رحبوا به واستقبلوه بها".
وتابع: "لويس هو اللاعب الذي يجد أنه من السهل كسب الجماهير بسبب طريقته، بسبب تواضعه وعمله وتفانيه، إنه لاعب منضبط للغاية، والحمد لله، لن تكون هناك مشكلة إذا جاء إلى برشلونة لأنه فريق كبير وواحد من أفضل الفرق في العالم".
وفي حديثه في مارس، قال والد دياز أيضا: "لم يكن هناك أي شيء جدي مع ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، كان ليفربول دائمًا أكثر تصميمًا وملموسًا للتعاقد مع لويس، لم نفقد الأمل بعد.. لويس يلعب بشكل جيد والأندية الإسبانية دائمًا نشيطة في السوق".
ورغم حديث والد دياز عن برشلونة وريال مدريد إلا أنه تم ربط اللاعب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.