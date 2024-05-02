ليفربول يبدأ "العصر الجديد" بصفقتين مدويتين

كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سوف يرحل عن آنفيلد بنهاية الموسم الجاري.

واقترب المدرب آرني سلوت مدرب آيندهوفن الهولندي، من خلافته في تدريب الريدز.

ومن المحتمل أن يغادر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (32 عاماً) فريق ليفربول في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل، ولا وجود لأي مفاوضات معه.

كما لازم جويل ماتيب (32 عاماً) مقاعد البدلاء بعد تعرضه لإصابات كثيرة، وعانى طيلة الموسم.