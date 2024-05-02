ليفربول يبدأ "العصر الجديد" بصفقتين مدويتين
سيبدأ نادي ليفربول الإنجليزي، عصره الجديد مع المدرب الهولندي آرني سلوت مدرب، والذي اقترب من تدريب الريدز في الموسم المقبل خلفًا للألماني يورغن كلوب.
كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سوف يرحل عن آنفيلد بنهاية الموسم الجاري.
واقترب المدرب آرني سلوت مدرب آيندهوفن الهولندي، من خلافته في تدريب الريدز.
ومن المحتمل أن يغادر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (32 عاماً) فريق ليفربول في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل، ولا وجود لأي مفاوضات معه.
كما لازم جويل ماتيب (32 عاماً) مقاعد البدلاء بعد تعرضه لإصابات كثيرة، وعانى طيلة الموسم.
ونشرت شبكة (Teamtalk) تقريرًا قالت فيه إن سلوت وافق على للتعاقد مع قلبي دفاع من أجل تحسين أداء الفريق "الذي عانى من مشاكل كثيرة هذا الموسم"
وكشفت الشبكة أن سلوت أعطى الضوء الأخضر لإدارة ليفربول، للتعاقد مع كل من غونسالو إيناسيو وعثمان ديوماندي، مدافعي فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لتدعيم دفاع الريدز.
وقالت الشبكة إن سبورتينغ لشبونة مستعد فعلا لبيع الثنائي، وسط اهتمام كبير من مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت.
وأوضحت: "ثنائي سبورتنغ إيناسيو وديوماندي، لعبا دوراً محورياً في موسم الفريق البرتغالي الرائع، وهو ما خطف أنظار المدرب الهولندي نحوهما".