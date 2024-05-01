بعدما فقد أبرز مميزاته.. ليفربول يضع شرطًا لتجديد عقد صلاح

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي ليفربول الإنجليزي أن وضعية النجم المصري محمد صلاح لا تزال تمثل هاجسًا للمشرفين على النادي بالدرجة نفسها بالنسبة للمدرب القادم أرني سلوت الذي تأكد حلوله في ملعب "أنفيلد" بديلاً للألماني يورغن كلوب وذلك بداية من الصيف المقبل.

وفي تقرير نشره موقع "ذي أتلتيك" البريطاني يملك نادي ليفربول خيارات عديدة قد تساهم في تجاوز أزمة محمد صلاح دون أضرار كبيرة، وفي تمديد بقائه لموسم آخر على الأقل، بعد أن طرحت فرضية مغادرته خلال الصائفة القادمة رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

ومساء السبت الماضي، تصاعدت الأزمة مجددًا بين الهداف التاريخي لليفربول في البريمرليغ ومدربه يورغن كلوب، وكان مشهد كلوب وهو يتشاجر مع محمد صلاح في وست هام، غير لائق لتاريخ النادي وعلاقة الرجلين.

وذكر التقرير أن ليفربول لا يمانع استمرار صلاح وتمديد عقده، ولكن سيكون ذلك بشروط أولها مراجعة أجره السنوي، وذلك في ضوء تراجع مستواه بشكل مريب، إذ تشير الكثير من التقارير الإحصائية إلى أن نسبة تجاوز صلاح لمدافعي الفريق المنافس خلال الموسم الحالي 38 % وهي النسبة الأضعف للنجم المصري منذ أن وطئت قدماه ملعب أنفيلد.

وتابع التقرير أن صلاح الذي يتقاضى أعلى أجر في ليفربول بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني (377 ألف دولار) وذلك بعد تمديد العقد الذي وقعه، في العام 2022، والذي يستمر حتى يونيو 2025، سيكون مطالبًا بقبول شروط إدارة النادي للتخفيض من امتيازاته المالية ولكن أيضًا على تغيير خطته عند حلول الهولندي أرني سلوت في يوليو 2024.