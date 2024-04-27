محمد صلاح ينفعل على كلوب قبل نزوله بديلاً أمام وست هام (فيديو)

وشهد تشكيل ليفربول، وجود محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة خلال الموسم الحالي، فيما يأتي في الهجوم هارفي إليوت، وكودي جاكبو، ولويس دياز.

وظهر في اللقطة صلاح وهو ينفعل على كلوب وتدخل داروين نونيز لمنع تطور الموقف أكثر من ذلك.

ويتعرض الثنائي صلاح ونونيز لانتقادات حادة من جانب جماهير ليفربول بعد الخسارة من إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، خاصة في ظل إهدار الثنائي للعديد من الفرص السهلة، وتراجع مستواهما بشكل ملحوظ.

ويواجه ليفربول نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "لندن"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد المباراة تعادلاً بين الفريقين بنتيجة (2-2).

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يصبح رصيد ليفربول 75 نقطة في المركز الثالث، بينما وست هام ثامنًا برصيد 49 نقطة.