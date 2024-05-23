رد ناري من إندريك بشأن المنافسة مع مبابي

وقال إندريك في حواره مع صحيفة "آس"، اليوم الخميس، عن شعوره بالتهديد من قدوم مبابي: "لا يشكل أي لاعب تهديدًا للآخر، أفضل نادٍ في العالم عليه دائمًا أن يبحث عن الأفضل في كل المراكز، والتواجد بجوار لاعبين رائعين والتنافس معهم سيجعلني أصل إلى أعلى مستوياتي".

كما تطرق للحديث عن زيارته إلى "سانتياغو برنابيو" مرتين بعد التوقيع للفريق، قائلا: "التعرف على أكبر نادٍ في العالم هو حلم لأي شخص يحب كرة القدم، ليس فقط للاعبين، وبالنسبة لي الأمر كان بمثابة تحقيق الحلم".

وعن حديثه مع كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، وفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أوضح: "لقد كنت معهما في مدريد، قاما بتركي في حالة تامة من الهدوء والثقة عند وصولي، وقالا إنهما سيحرصان على متابعتي في بالميراس حتى يتم استقبالي في مدريد بصورة جيدة".