رد ناري من إندريك بشأن المنافسة مع مبابي
ردَّ إندريك فيلبي، نجم بالميراس البرازيلي والذي سينتقل لريال مدريد الموسم المقبل، على التقارير التي تحدثت عن مخاوفه من قدوم كيليان مبابي للفريق الملكي وما قد يسببه هذا الأمر من منافسة قوية بينهما قد لا تصب في صالحه.
وسينتقل إندريك رسميًّا لفريق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية عندما يتم عامه 18.
وفي الوقت نفسه، يقترب مبابي من الانتقال إلى "الميرنغي" في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال إندريك في حواره مع صحيفة "آس"، اليوم الخميس، عن شعوره بالتهديد من قدوم مبابي: "لا يشكل أي لاعب تهديدًا للآخر، أفضل نادٍ في العالم عليه دائمًا أن يبحث عن الأفضل في كل المراكز، والتواجد بجوار لاعبين رائعين والتنافس معهم سيجعلني أصل إلى أعلى مستوياتي".
كما تطرق للحديث عن زيارته إلى "سانتياغو برنابيو" مرتين بعد التوقيع للفريق، قائلا: "التعرف على أكبر نادٍ في العالم هو حلم لأي شخص يحب كرة القدم، ليس فقط للاعبين، وبالنسبة لي الأمر كان بمثابة تحقيق الحلم".
وعن حديثه مع كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، وفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أوضح: "لقد كنت معهما في مدريد، قاما بتركي في حالة تامة من الهدوء والثقة عند وصولي، وقالا إنهما سيحرصان على متابعتي في بالميراس حتى يتم استقبالي في مدريد بصورة جيدة".
وعن طموحه للتتويج بجائزة الكرة الذهبية يوما ما، شدد النجم البرازيلي: "أعلم أنها ليست الشيء الرئيس، الأهم هو النادي، الجائزة هي نتيجة النجاح الذي يحققه أي لاعب على مدار عدة سنوات من خلال الألقاب التي يعمل من أجلها".
وعن تفضيله ريال مدريد على العروض الأخرى التي تلقاها، أوضح: "لم يكن خيارًا، ريال كان دائمًا حلمي الأول، لذلك لم أكن بحاجة إلى التفكير كثيرًا".
وفي ختمام حديثه توقع إندريك فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي، مشيرًا إلى أن التاريخ سيعيد نفسه من جديد بحصول الفريق الإسباني على لقب الأبطال للمرة الخامسة عشر في تاريخه.