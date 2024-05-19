كشف تفاصيل مثيرة حول بنود "عقد الحب" بين إندريك وصديقته
أثار اللاعب البرازيلي الواعد إندريك جدلاً بعد تداول أنباء حول علاقة موثقة بعقود ببنود غريبة مع صديقته التي تلعب دوراً مؤثراً في حياته.
ويلعب إندريك صاحب الـ17 عاماً في صفوف بالميراس البرازيلي بينما يرحل إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن عقد علاقة مع صديقته غابرييلي ميراندا يشهد عدة بنود غريبة ومثيرة للجدل.
وعلى رأس هذه البنود المثيرة للجدل أن اللاعب البرازيلي لديه قيود فيما يتعلق بعاداته في اللعب عبر الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن إندريك من محبي لعبة Grand Theft Auto V ذات الشعبية الكبيرة، ويشارك باستمرار في خوادم لعب الأدوار عبر الإنترنت حيث يصور اللاعبون شخصيات داخل عالم اللعبة الافتراضية.
وأكدت الصحيفة أنه تم منع إندريك من الحصول على صديقة افتراضية من قبل العقد الذي أبرمته صديقته غابرييلي.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن شروط أخرى مدرجة في العقد تمنع إندريك من التعليق على حسابات إنستغرام الخاصة بالفتيات الأخريات.
وظهرت علاقة إندريك مع ميراندا بشكل معلن في شهر ديسمبر الماضي بعد نشر ميراندا صورة لهما عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان: "الرحلة الأولى معاً .. ورد إندريك على هذا المنشور بعبارة "أنا في حالة حب".
وسجل إندريك 4 أهداف بقميص بالميراس البرازيلي في الموسم الحالي.