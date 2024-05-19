كشف تفاصيل مثيرة حول بنود "عقد الحب" بين إندريك وصديقته

أثار اللاعب البرازيلي الواعد إندريك جدلاً بعد تداول أنباء حول علاقة موثقة بعقود ببنود غريبة مع صديقته التي تلعب دوراً مؤثراً في حياته.

ويلعب إندريك صاحب الـ17 عاماً في صفوف بالميراس البرازيلي بينما يرحل إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن عقد علاقة مع صديقته غابرييلي ميراندا يشهد عدة بنود غريبة ومثيرة للجدل.

وعلى رأس هذه البنود المثيرة للجدل أن اللاعب البرازيلي لديه قيود فيما يتعلق بعاداته في اللعب عبر الإنترنت.