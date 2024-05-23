حقيقة أوامر الخطيب باستبعاد أبو تريكة من فيلم الأهلي الوثائقي
عاد اسم محمد أبوتريكة ، نجم الأهلي المصري الأسبق، للظهور مرة أخرى في أروقة القلعة الحمراء.
وجاء ظهور اسم أبوتريكة مرتبطًا بأنباء حول ظهوره في فيلم وثائقي، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتصويره بمناسبة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد العام المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتداول البعض أنباء أخرى حول استبعاد محمود الخطيب لاسم أبوتريكة من الظهور في الفيلم الوثائقي للأهلي.
وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن كل ما تردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.
وأضاف: "فيفا أخطر الأهلي أنه بصدد تصوير فيلم وثائقي عن النادي وطلب بعض المعلومات والصور الوثائقية والتصوير داخل النادي، بجانب الترتيب لظهور محمود الخطيب رئيس النادي في هذا الفيلم".
وتابع: "لم يتم التطرق لظهور لاعبين بأعينهم سواء حاليين أو سابقين، ولم يتم إخطار الأهلي بأي تفاصيل أخرى حول هذا الفيلم الوثائقي أو موعد تصويره".
ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025، بمشاركة 32 فريقا.
ويعد الأهلي واحدًا من 4 أندية عربية ضمنت المشاركة في المونديال بنظامه الجديد، بجانب الهلال السعودي، والترجي التونسي، والوداد المغربي.
وأصبح العدد مرشحًا للزيادة حال تتويج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غدٍ السبت، أمام يوكوهاما الياباني.