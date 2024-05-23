حقيقة أوامر الخطيب باستبعاد أبو تريكة من فيلم الأهلي الوثائقي

عاد اسم محمد أبوتريكة ، نجم الأهلي المصري الأسبق، للظهور مرة أخرى في أروقة القلعة الحمراء.

وجاء ظهور اسم أبوتريكة مرتبطًا بأنباء حول ظهوره في فيلم وثائقي، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتصويره بمناسبة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد العام المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتداول البعض أنباء أخرى حول استبعاد محمود الخطيب لاسم أبوتريكة من الظهور في الفيلم الوثائقي للأهلي.