تعليق مثير من رونالدو حول مستقبل نجله مع كرة القدم

قال أسطورة كرة القدم البرتغالية، ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو إنه لا يعرف ما إذا كان سيسمح لنجله "كريستيانو جونيور" بمغادرة فريق البراعم لنادي النصر السعودي في مثل تلك السن أم لا وذلك في معرض حديثه عن مستقبل إبنه البالغ من العمر من العمر 13 عاما.

ونقلت تقارير إخبارية عن أسطورة ريال مدريد السابق قوله: "أرى الآن ابني كريستيانو جونيور ولا أعلم ما إذا كنت سأسمح له بالرحيل حتى خلال العامين المقبلين أم لا، لأن الأمر سيكون صعبا بالتأكيد".

وعاد رونالدو، الذي توج بعمر 39 عاما، بجائزة أفضل هداف في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 33 هدفا حتى الآن، إلى بداياته الكروية في مدينة "ماديرا" البرتغالية عندما انتقل إلى سبورتينغ لشبونة وعمره آنذاك لا يتعدى 11 عاما.

وقال: "ربما كان ترك ماديرا في سن الحادية عشرة والانتقال إلى لشبونة هو الجزء الأصعب في مسيرتي الكروية حتى الآن".