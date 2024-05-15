تعليق مثير من رونالدو حول مستقبل نجله مع كرة القدم
قال أسطورة كرة القدم البرتغالية، ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو إنه لا يعرف ما إذا كان سيسمح لنجله "كريستيانو جونيور" بمغادرة فريق البراعم لنادي النصر السعودي في مثل تلك السن أم لا وذلك في معرض حديثه عن مستقبل إبنه البالغ من العمر من العمر 13 عاما.
ونقلت تقارير إخبارية عن أسطورة ريال مدريد السابق قوله: "أرى الآن ابني كريستيانو جونيور ولا أعلم ما إذا كنت سأسمح له بالرحيل حتى خلال العامين المقبلين أم لا، لأن الأمر سيكون صعبا بالتأكيد".
وعاد رونالدو، الذي توج بعمر 39 عاما، بجائزة أفضل هداف في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 33 هدفا حتى الآن، إلى بداياته الكروية في مدينة "ماديرا" البرتغالية عندما انتقل إلى سبورتينغ لشبونة وعمره آنذاك لا يتعدى 11 عاما.
وقال: "ربما كان ترك ماديرا في سن الحادية عشرة والانتقال إلى لشبونة هو الجزء الأصعب في مسيرتي الكروية حتى الآن".
ومنذ انتقاله إلى النصر السعودي في ديسبمر 2022، أصبح كريس جونيور، نجل النجم العالمي، يلعب أيضا مع فريق البراعم في نادي النصر، وفي فبراير الماضي توج اللاعب الذي سيحتفل في 17 يونيو المقبل بعيد ميلاده الرابع عشر، بأول ألقابه في فريقه الجديد.
وذكرت تقارير إخبارية أن نجل كريستيانو رونالدو قد يغادر النصر السعودي ويلعب لفريق آخر في موسم 2024 ـ 2025 لكنه والده أكد أن الأمر سيكون صعبا بالنسبة إليه، ملمحا إلى أنه سيفكر جيدا في مسألة انتقال إبنه نحو وجهة كروية أخرى.
ومنذ نعومة أظفاره، بدأ رونالدو جونيور ممارسة كرة القدم واقتفاء خطوات والده النجم الكبير، وتم تسجيله في أكاديمية ريال مدريد للبراعم لكرة القدم، وعند انتقال رونالدو إلى يوفنتوس انضم الطفل إلى السيدة العجوز، قبل أن يواصل تنقلاته مع والده حيث تم تسجيله في 2021 في فئة البراعم (أقل من 12 عاما) في مانشستر يونايتد مع كاي روني إبن واين روني.
وبما أن والده وقع عقدًا مع نادي النصر في أواخر عام 2022، فإن كريستيانو جونيور انضم لنادي الناشئين، حيث سجل العديد من الأهداف وتوج بأول لقب في فبراير الماضي، فيما قال والده آنذاك إنه يرغب في رؤية ابنه يسير على خطاه.