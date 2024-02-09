كريستيانو رونالدو جونيور يحقق أول لقب في السعودية
قاد كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق براعم نادي النصر تحت 13 عامًا للفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023-2024، قبل 3 جولات من النهاية.
من المقرر أن يتم تتويج فريق النصر بلقب الدوري في إحدى الجولات القادمة
النصر استغل تعادل الشباب والهلال 3/3، وحقق فوزًا على مضيفه أحُد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة عشر.
بهذا الفوز، رفع فريق براعم نادي النصر تحت 13 عامًا رصيده إلى 40 نقطة، ليتسع الفارق بينه والشباب إلى 10 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية، ويتوج باللقب.
ومن المقرر أن يتم تتويج فريق النصر بلقب الدوري في إحدى الجولات القادمة.
وانضم جونيور إلى براعم النصر في 19 أكتوبر الماضي من العام 2023، ليشارك في قوائم الفئات السنية تحت 13 عامًا و15 عامًا.