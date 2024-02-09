كريستيانو رونالدو جونيور يحقق أول لقب في السعودية

النصر استغل تعادل الشباب والهلال 3/3، وحقق فوزًا على مضيفه أحُد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة عشر.

بهذا الفوز، رفع فريق براعم نادي النصر تحت 13 عامًا رصيده إلى 40 نقطة، ليتسع الفارق بينه والشباب إلى 10 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية، ويتوج باللقب.