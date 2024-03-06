شيفيلد يتجه لرقم قياسي سلبي في الدوري الإنجليزي

وبعد الهزيمة المذلة 6-صفر أمام آرسنال، يوم الاثنين، يتساوى شيفيلد متذيل الترتيب مع بيرنلي، الذي يبدو هبوطه هو الآخر شبه مؤكد، برصيد 13 نقطة.

وتجاوز الفريق رصيد 11 نقطة الذي حصل عليه ديربي كاونتي في موسم 2007-2008، الذي جعله أسوأ فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن دفاع شيفيلد يونايتد الهش يضعه على الطريق لتجاوز سويندون تاون الذي تلقى 100 هدف في موسم 1993-1994.

وتلقى شيفيلد 72 هدفا بمعدل 2.67 هدف في المباراة الواحدة، وهو أسوأ معدل دفاعي على الإطلاق لفريق بعد مرور 27 جولة من الموسم.

وهذا أيضا ثاني أسوأ معدل بعد 27 مباراة في أول أربع درجات في كرة القدم الإنجليزية، ولا يتجاوزه سوى دونكاستر روفرز الذي تلقى 73 هدفا في دوري الدرجة الرابعة بموسم 1997-1998.