شيفيلد يتجه لرقم قياسي سلبي في الدوري الإنجليزي
تفادى شيفيلد يونايتد رقما قياسيا غير مرغوب فيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن فريق كريس وايلدر في طريقه لتحقيق رقم قياسي آخر مع اقتراب شبح العودة إلى دوري الدرجة الثانية.
وبعد الهزيمة المذلة 6-صفر أمام آرسنال، يوم الاثنين، يتساوى شيفيلد متذيل الترتيب مع بيرنلي، الذي يبدو هبوطه هو الآخر شبه مؤكد، برصيد 13 نقطة.
وتجاوز الفريق رصيد 11 نقطة الذي حصل عليه ديربي كاونتي في موسم 2007-2008، الذي جعله أسوأ فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن دفاع شيفيلد يونايتد الهش يضعه على الطريق لتجاوز سويندون تاون الذي تلقى 100 هدف في موسم 1993-1994.
وتلقى شيفيلد 72 هدفا بمعدل 2.67 هدف في المباراة الواحدة، وهو أسوأ معدل دفاعي على الإطلاق لفريق بعد مرور 27 جولة من الموسم.
وهذا أيضا ثاني أسوأ معدل بعد 27 مباراة في أول أربع درجات في كرة القدم الإنجليزية، ولا يتجاوزه سوى دونكاستر روفرز الذي تلقى 73 هدفا في دوري الدرجة الرابعة بموسم 1997-1998.
وإذا استمر هذا المعدل، كما هو متوقع، فإن فريق المدرب وايلدر في طريقه لأن يصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتلقى أكثر من مئة هدف.
وجاء إجمالي الأهداف التي تلقاها سويندون في موسم مكون من 42 مباراة، بينما تلقت شباك إيبسويتش تاون 93 هدفا أيضا في موسم من 42 مباراة. وأكبر عدد من الأهداف تلقاها فريق في موسم مكون من 38 مباراة هو 89 هدفا سكنت شباك ديربي.
وغادرت أعداد كبيرة من مشجعي شيفيلد يونايتد ملعب الفريق بعد تقدم آرسنال 3-صفر في غضون 15 دقيقة، وسيشعرون بالخوف من المزيد من هزائم مذلة أخرى مع مواجهات قادمة أمام فرق مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد.
ويحل شيفيلد يونايتد ضيفا على بورنموث يوم السبت.