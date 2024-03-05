ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يكتسح شيفيلد ويشعل صراع الصدارة

أبقى آرسنال على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الكبير بنتيجة 6/0 على شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين في الجولة الـ27.

وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 5/0 سجلها مارتن أوديغارد وغابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز وديكلان رايس في الدقائق الخامسة و15 و25 و39 على الترتيب، كما سجل غايدن بوغل لاعب شيفليد هدفا عكسيا في الدقيقة 13.

ووقع بنجامين وايت الهف السادس لآرسنال في الدقيقة 58.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 61 نقطة ويتأخر بنقطة عن مانشستر سيتي الثاني، ونقطتين عن المتصدر ليفربول، وكل منهم لعب 27 مباراة.