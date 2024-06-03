الهلال يضحي بهذا اللاعب من أجل نيمار
كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي نادي الهلال السعودي استقروا على إعادة قيد البرازيلي نيمار داسيلفا في قائمة الفريق للموسم المقبل، بدلا من مواطنه ميشيل ديلغادو، الذي اقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي.
نيمار كان أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي، يوم 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وابتعد عن الفريق منذ ذلك الوقت لإكمال رحلة علاجه.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن ميشيل بات خارج حسابات "الزعيم"، ويحظى باهتمام من أندية سعودية، تواصلت معه لضمه.
وينتهي عقد ميشيل مع الهلال، في يونيو 2025، وحقق مع "الزعيم" 5 ألقاب.
وأخيرا أبدت إدارة فلامنغو البرازيلي رغبتها في التعاقد مع ديلغادو بالموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.
وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي الهلال بدأت في التحرك بشكل فعلي للتحضير للموسم المقبل؛ إذ تبحث عن لاعب أجنبي صغير من مواليد 2003 في مركز الهجوم يجيد اللعب كجناح أيضا.
وتسعى الإدارة لتطبيق قرار اتحاد كرة القدم، بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين اثنين من مواليد 2003.