الهلال يضحي بهذا اللاعب من أجل نيمار

كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي نادي الهلال السعودي استقروا على إعادة قيد البرازيلي نيمار داسيلفا في قائمة الفريق للموسم المقبل، بدلا من مواطنه ميشيل ديلغادو، الذي اقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي.

نيمار كان أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي، يوم 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وابتعد عن الفريق منذ ذلك الوقت لإكمال رحلة علاجه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن ميشيل بات خارج حسابات "الزعيم"، ويحظى باهتمام من أندية سعودية، تواصلت معه لضمه.