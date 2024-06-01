بالهتاف الشهير.. نيمار يستفزّ رونالدو (فيديو)

لاحقت "لعنة" الهتاف الشهير باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو مرة أخرى وذلك في مباراة نهائي كأس الملك بين النصر والهلال الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وبعد أن كان الهتاف باسم ليونيل ميسي، كطريقة لاستفزاز رونالدو والحط من معنوياته حكرا على مشعجي الأندية المنافسة للنصر السعودي فريق النجم البرتغالي، جاء الدور على اللاعبين هذه المرة ليظهر اللاعب البرازيلي للهلال نيمار وهو يهتف باسم ميسي لاستفزاز كريستيانو رونالدو.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز بركلات الترجيح (5 ـ 4) على النصر في مباراة مشوقة انتهت بالتعادل بهدف لمثله بعد 120 دقيقة من الإثارة، قبل أن يظهر الحارس المغربي لنادي الهلال ياسين بونو ويقود فريقه لتحقيق اللقب والتتويج بثلاثية تاريخية.

وأظهرت مقاطع فيديو نيمار وهو يهتف مع عدد من جماهير الهلال باسم ميسي لاعب انتر ميامي ومنتخب الأرجنتين لاستفزاز رونالدو.