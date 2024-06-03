بعد التتويج بدوري الأبطال.. بلجيكا تعلق على استبعاد نجمها من يورو 2024

كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه لا يزال مستمرًّا في مساعيه لحل الخلاف بين نجم المنتخب وحارس مرمى المتنخب تيبو كورتوا ومدربه دومينيكو تيديسكو.

وقال المدير الفني للاتحاد، فرانك فركاوترين، الأحد، أن بلجيكا تريد التوصل إلى حل للخلاف بين المدرب للمنتخب دومينيكو تيديسكو، ونجم حراسة مرمى بلجيكا تيبو كورتوا، مضيفًا: "رغم فوز الأخير مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، فلن يتم التراجع عن عدم دعوته إشراكه مع المنتخب في بطولة كأس أمم أوروبا 2024".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن تيديسكو عن تشكيلته لبطولة أمم أوروبا المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، ورغم أنه يحق له إجراء تغييرات على التشكيلة حتى السابع من يونيو الجاري، فإنه لن يوجه الدعوة مجددًا لكورتوا.

وأثار الدور الذي لعبه كورتوا في مساعدة ريال مدريد في التتويج بدوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي التساؤلات مجددًا حول إمكانية ضمه لتشكيلة المنتخب.

وكشف فركاوترين إنه لن يكون هناك استدعاء متأخر لكورتوا (32 عامًا) والذي عادة ما يوصف بأنه أفضل حارس مرمى في العالم.