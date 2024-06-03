بعد التتويج بدوري الأبطال.. بلجيكا تعلق على استبعاد نجمها من يورو 2024
كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه لا يزال مستمرًّا في مساعيه لحل الخلاف بين نجم المنتخب وحارس مرمى المتنخب تيبو كورتوا ومدربه دومينيكو تيديسكو.
وقال المدير الفني للاتحاد، فرانك فركاوترين، الأحد، أن بلجيكا تريد التوصل إلى حل للخلاف بين المدرب للمنتخب دومينيكو تيديسكو، ونجم حراسة مرمى بلجيكا تيبو كورتوا، مضيفًا: "رغم فوز الأخير مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، فلن يتم التراجع عن عدم دعوته إشراكه مع المنتخب في بطولة كأس أمم أوروبا 2024".
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن تيديسكو عن تشكيلته لبطولة أمم أوروبا المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، ورغم أنه يحق له إجراء تغييرات على التشكيلة حتى السابع من يونيو الجاري، فإنه لن يوجه الدعوة مجددًا لكورتوا.
وأثار الدور الذي لعبه كورتوا في مساعدة ريال مدريد في التتويج بدوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي التساؤلات مجددًا حول إمكانية ضمه لتشكيلة المنتخب.
وكشف فركاوترين إنه لن يكون هناك استدعاء متأخر لكورتوا (32 عامًا) والذي عادة ما يوصف بأنه أفضل حارس مرمى في العالم.
وقال فركاوترين ،الأحد: "للأسف سنلعب بطولة كأس أمم أوروبا من دونه، لذا لم يعد علينا الآن التركيز على هذا الأمر، لم نشك أبدًا في قدراته أو بشأن لياقته للمشاركة. لذا يجب أن نتوقف عن الأمر الآن، هناك إشارات يجب علينا احترامها".
وعند الإعلان عن تشكيلة منتخب الشياطين الأسبوع الماضي، قال تيديسكو: "كورتوا كان واضحًا وصادقًا للغاية، واتخذ قراره مبكرًا بأنه لا يرغب في المشاركة ببطولة أوروبا، هو يعرف قدرات جسده أفضل من غيره. الأمر يختلف عندما تلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام في بطولة مثل بطولة كأس أمم أوروبا".
وغادر كورتوا تشكيلة بلجيكا قبل عام، بسبب خلاف حول شارة القيادة مع المدرب دومينيكو تيديسكو، وبعدها بشهرين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب حتى مايو الماضي وعاد إلى صفوف ريال مدريد.
وتخوض بلجيكا نهائيات كأس أمم أوروبا للمرة السادسة في تاريخها فيما يبقى بلوغ نهائي نسخة 1980 أمام ألمانيا الغربية أفضل إنجازاتها.
ويلعب رفاق كيفن دي بروين مباريات الدور الأول مع منتخبات أوكرانيا ورومانيا وسلوفاكيا ضمن المجموعة الخامسة.