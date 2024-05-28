إقصاء نجم ريال مدريد من قائمة منتخب بلاده في أمم اوروبا 2024

قرر دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عدم توجيه الدعوة لحارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا خلال يونيو ويوليو المقبلين، وذلك رغم عودته من الإصابة ومشاركته بانتظام مع الفريق الملكي في آخر مباريات الدوري الإسباني.

وخرج كورتوا من تشكيلة بلجيكا في يونيو الماضي عقب عدم اختياره قائدا للفريق إثر اعتزال إيدن هازارد مما أدى إلى خلاف علني مع تيديسكو، انجر عنه دخول والد الحارس على الخط ومهاجمته لمدرب منتخب الشياطين.

وتعرض حارس ريال مدريد للانتقاد من زملائه بعد أن سخر في تصريحاته من تيديسكو، لكنه أعرب منذ ذلك الحين عن اعتذاره لكن يبدو أن خلافه مع المدرب لم ينته، ليقرر إبقاءه خارج حساباته وحرمانه من خوض النهائيات القارية بعد أن كان حاضرا في تشكيلة بلاده في يورو 2016 و 2020 ومونديال 2014 و 2018 و2022، فضلا عن دوري الأمم الأوروبية 2021.

وتعرض كورتوا (102 مباراة دولية) لإصابة خطيرة في ركبته خلال أغسطس 2023، أبعدته عن معظم الموسم، وعاد فقط في أوائل الشهر الجاري وخاض مباريات في الجولات الأخيرة من مسابقة الليغا كما دخل حسابات مدرب الريال كارلو أنشيلوتي في تشكيلة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في استاد ويمبلي، لكنه مع ذلك لن يكون حاضرا في يورو 2024.

وأعلن المدرب دومينيكو تيديسكو اليوم الثلاثاء قائمة مكونة من 25 لاعبا للمشاركة في بطولة الشهر المقبل، وكان استدعاء لاعب خط الوسط أكسل فيتسل مفاجأة كبيرة، حيث أشارت مصادر قريبة من الاتحاد البلجيكي أن تيديسكو زار لاعب خط وسط أتليتيكو مدريد (35 عاما) لإقناعه بالعودة للمنتخب الوطني.

وخاض فيتسل آخر مبارياته الدولية 130 في كأس العالم في قطر، عندما خرجت بلجيكا من دور المجموعات.