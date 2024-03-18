بعد وداع ليفربول.. مانشستر سيتي يدافع عن ثلاثيته التاريخية
يواصل مانشستر سيتي دفاعه بنجاح عن لقبه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد أمس الأحد في نصف النهائي
سيتي فاز على ضيفه نيوكاسل 2 -0 السبت ليبلغ الدور نصف النهائي، وسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدفين في الدقيقتين 13 و31، في الوقت الذي سقط فيه ليفربول أمام اليونايتد 3/2.
وكان مانشستر سيتي تغلب على جاره يونايتد 2 - 1 في نهائي الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه ثلاثية بفوزه ايضا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وثأر مانشستر سيتي لخسارته في الدور الثالث من كأس رابطة الاندية المحترفة امام نيوكاسل بالذات 0 - 1 في سبتمبر الماضي على ملعب الاخير "سانت جيمس بارك".
واحتفظ سيتي بسجله خالياً من الهزائم على ستاد الاتحاد في 39 مباراة تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا منذ ديسمبر 2022.
لعب على 3 جبهات
لا يزال سيتي يحارب على ثلاث جبهات، فالأولى يتخلف فيها بفارق نقطة واحدة عن آرسنال وليفربول في الدوري المحلي.
ويحتل السيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الليفر وآرسنال.
كما بلغ فريق المدرب بيب غوارديولا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الاسباني الشهر المقبل.
وتسعى كتيبة السيتيزين إلى الثأر من ريال مدريد الي أقصاهم من البطولة قبل الماضية بريمونتادا تاريخية.
وأخيرًا سيواجه مانشستر سيتي حامل اللقب منافسه تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مواجهة بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز بينما سيلعب مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي بعد سحب القرعة أمس الأحد.