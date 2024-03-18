بعد وداع ليفربول.. مانشستر سيتي يدافع عن ثلاثيته التاريخية

سيتي فاز على ضيفه نيوكاسل 2 -0 السبت ليبلغ الدور نصف النهائي، وسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدفين في الدقيقتين 13 و31، في الوقت الذي سقط فيه ليفربول أمام اليونايتد 3/2.

وكان مانشستر سيتي تغلب على جاره يونايتد 2 - 1 في نهائي الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه ثلاثية بفوزه ايضا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وثأر مانشستر سيتي لخسارته في الدور الثالث من كأس رابطة الاندية المحترفة امام نيوكاسل بالذات 0 - 1 في سبتمبر الماضي على ملعب الاخير "سانت جيمس بارك".

واحتفظ سيتي بسجله خالياً من الهزائم على ستاد الاتحاد في 39 مباراة تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا منذ ديسمبر 2022.