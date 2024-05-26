الشناوي يوضح أسباب انتقاده للصحافة المصرية.. ورابطة النقاد تعلق

أوضح محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي المصري، سبب انتقاده بشدة للإعلام والصحافة المصرية قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة، مساء السبت.

وكان الشناوي قد اتهم الصحف المصرية بإثارة مشاكل حول الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الإياب مع الترجي.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "كنا مضغوطين للغاية وكنا نعلم أن خلفنا 60 مليون مشجع ينتظرون البطولة، وخرجت أحاديث عديدة من الصحافة والإعلام عن اللاعبين ولا نعلم مصدرها".

وأضاف: "لم أقصد الحديث عن أحدًا، الصحفي قال بعض أسماء الصحف وأنا قمت بالإجابة ولكنني أحترم الجميع، كنت أدافع عن فريقي لأنهم (ملزومين) مني".