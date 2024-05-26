الشناوي يوضح أسباب انتقاده للصحافة المصرية.. ورابطة النقاد تعلق
أوضح محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي المصري، سبب انتقاده بشدة للإعلام والصحافة المصرية قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة، مساء السبت.
وكان الشناوي قد اتهم الصحف المصرية بإثارة مشاكل حول الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الإياب مع الترجي.
وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "كنا مضغوطين للغاية وكنا نعلم أن خلفنا 60 مليون مشجع ينتظرون البطولة، وخرجت أحاديث عديدة من الصحافة والإعلام عن اللاعبين ولا نعلم مصدرها".
وأضاف: "لم أقصد الحديث عن أحدًا، الصحفي قال بعض أسماء الصحف وأنا قمت بالإجابة ولكنني أحترم الجميع، كنت أدافع عن فريقي لأنهم (ملزومين) مني".
وأردف الشناوي: "أنا في الأهلي منذ 8 سنوات ولم يصدر مني أي مشكلة وفي الأول والآخر أنا قائد هذا الفريق وأدافع عنه وأزيل عن زملائي الضغط أمام 70 ألف مشجع في الاستاد و70 مليون خارجه".
وأكمل: "كل اللاعبين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ويشعرون بالضيق بالتأكيد لذا من الطبيعي كقائد ومع اللاعبين الكبار أن أزيل الضغط عنهم وأحييهم على التحمل والفوز باللقب".
رد رابطة النقاد الرياضيين
من جانبها، أصدرت رابطة النقاد الرياضيين المصرية بيانا رسميا، للرد على تصريحات محمد الشناوي،.
وقالت الرابطة، في البيان: "تثمن رابطة النقاد الرياضيين التصريحات التى أدلى بها محمد الشناوى، كابتن النادي الأهلي، فى المؤتمر الصحفي عقب نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتأكيده على احترامه الكامل للصحافة المصرية وكافة الصحفيين".
وتابعت: "يتفهم المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين جيدا ما قاله الشناوي، عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن الضغوط التي تعرض لها قبل النهائي أمام الترجى، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين".
وأشار: "يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة، أنه داعم لكل الأندية والمنتخبات المصرية، ولم يكن يقصد التقليل من حارس الأهلي أو غيره من اللاعبين؛ ولكنه يحرص دائما على أن تكون العلاقة بين الجميع قائمة على التقدير والاحترام المتبادل".
وسيخوض الفريق الأحمر مباراة السوبر الأفريقي أمام غريمه الزمالك، المتوج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.