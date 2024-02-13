بعد شفائه.. أول ظهور لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول

شهدت تدريبات ليفربول، اليوم الثلاثاء، الظهور الأول للدولي المصري محمد صلاح، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع منتخب مصر خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.

ونشر النادي الإنجليزي فيديو يظهر تواجد صلاح في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، كما بدأ في اللعب بالكرة بشكل جيد؛ ما يدعم جاهزيته للمباريات المقبلة للفريق.