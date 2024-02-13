بعد شفائه.. أول ظهور لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول
شهدت تدريبات ليفربول، اليوم الثلاثاء، الظهور الأول للدولي المصري محمد صلاح، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع منتخب مصر خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.
ونشر النادي الإنجليزي فيديو يظهر تواجد صلاح في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، كما بدأ في اللعب بالكرة بشكل جيد؛ ما يدعم جاهزيته للمباريات المقبلة للفريق.
وحال قرر مدربه يورغن كلوب ضمه للقائمة، فسيكون صلاح جاهزًا لخوض مواجهة برينتفورد المقرر لها يوم الـ17 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستكون المواجهة المقبلة الأولى لصلاح الذي غاب عن الملاعب منذ 18 يناير الماضي، أي أنه احتاج لشهر كامل من أجل التعافي من الإصابة التي أبعدته عن استكمال مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا، التي أقيمت في كوت ديفوار.
صلاح سبق وأن غادر معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار وعاد إلى لندن من أجل الخضوع للبرنامج العلاجي الذي تم وضعه بواسطة أطباء ليفربول.
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، بعد فوزه الأخير على ضيفه فريق بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد".