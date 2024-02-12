ثنائي كوت ديفوار يسخران من محمد صلاح خلال احتفالهما (فيديو)

وقال الثنائي في الفيديو الذي تم نشره عبر حسابهما على منصة "إنستغرام" خلال الاحتفال بالميدالية الذهبية داخل عرفة خلع الملابس: "صلاح.. أين ميداليتك؟ أنت لا تمتلك واحدة حتى"، في إشارة لعدم تتويج الدولي المصري مع منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق هذا الشهر رحيل روي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارته 8-7 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يحقق المنتخب المصري، الفائز باللقب سبع مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار في النسخة التي أقيمت في كوت ديفوار إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.