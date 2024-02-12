ثنائي كوت ديفوار يسخران من محمد صلاح خلال احتفالهما (فيديو)
سخر الثنائي سيرج أورييه ونيكولاس بيبي، نجما منتخب كوت ديفوار، من الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال احتفالهما بتتويج المنتخب الإيفواري بأمم أفريقيا 2023.
وكان منتخب كوت ديفوار قريبًا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته 4-صفر من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.
وقلبت كوت ديفوار تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الشوط الثاني عن طريق فرانك كيسيه وسيباستيان هالير.
وحقق منتخب كوت ديفوار بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.
وأكمل منتخب كوت ديفوار عودته التاريخية لينال لقب بطولة أمم أفريقيا بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، يوم الأحد.
وقال الثنائي في الفيديو الذي تم نشره عبر حسابهما على منصة "إنستغرام" خلال الاحتفال بالميدالية الذهبية داخل عرفة خلع الملابس: "صلاح.. أين ميداليتك؟ أنت لا تمتلك واحدة حتى"، في إشارة لعدم تتويج الدولي المصري مع منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا.
وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق هذا الشهر رحيل روي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارته 8-7 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.
ولم يحقق المنتخب المصري، الفائز باللقب سبع مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار في النسخة التي أقيمت في كوت ديفوار إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.