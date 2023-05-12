الدوري الأوروبي: تعادل قاتل ليوفنتوس أمام إشبيلية.. وفوز روما على ليفركوزن
أفلت يوفنتوس الإيطالي من كمين ضيفه إشبيلية الإسباني، وخطف منه تعادلا دراميًا في الوقت القاتل بهدف لكل فريق، خلال مباراة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري في بداية الشوط الأول بتسديدة متقنة من مسافة قريبة وكان بإمكان اشبيلية تعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول.
وأطلق يوفنتوس، الذي بدا بلا أنياب، تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 65 لكنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما لعب المدافع جاتي الكرة برأسه من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.
بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور النهائي إلى مباراة العودة، التي ستقام على ملعب إشبيلية يوم الخميس القادم، حيث يتطلع كل فريق للانتصار من أجل الظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية.
فوز صعب لروما على حساب ليفركوزن
في المباراة الأخرى، حقق روما الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0 على الملعب الأولمبي في العاصمة، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، بفضل هدف إدواردو بوفي في الدقيقة 63.
وسجل بوف الصاعد من أكاديمية روما هدف الفوز في الدقيقة 63 بعد متابعة لتسديدة تامي أبراهام التي أنقذها لوكاس هراديتسكي حارس ليفركوزن.
واقترب الفريق الزائر من تحقيق التعادل في نهاية الشوط الثاني المتقلب، لكن تسديدة جيريمي فريمبونج في الدقيقة 87 تم إبعادها من على الخط.
وسيسافر روما، الساعي للفوز بلقب قاري للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بعد فوزه بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى ليفركوزن الأسبوع المقبل لخوض مباراة الإياب.
وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة يوفنتوس وإشبيلية في النهائي.
وهي المرة الرابعة في السنوات الست الأخيرة التي يبلغ فيها روما الدور نصف النهائي في مختلف المسابقات القارية بعد 2018 عندما خرج على يد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم 2021 عندما خرج على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، والعام الماضي عندما تغلب على ليستر سيتي الإنجليزي في طريقه إلى لقب "المؤتمر الأوروبي" على حساب فينورد روتردام الهولندي.
وست هام يعدل تأخره لفوز 2-1 على ألكمار في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر
على جانب آخر، سجل سعيد بن رحمة وميخائيل أنطونيو هدفين ليعدل وست هام يونايتد تأخره إلى انتصار 2-1 على ألكمار الهولندي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس.
تيجاني رايندرز وضع ألكمار في المقدمة بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 41.
وأدرك بن رحمة التعادل بركلة جزاء في الدقيقة 67 وسجل أنطونيو هدف الفوز بعد تسع دقائق أخرى.
وسيطر وست هام على اللعب في الشوط الثاني وكان بوسعه الفوز بنتيجة أكبر.
وأصبح الفريق الإنجليزي الآن في وضع قوي لبلوغ أول نهائي أوروبي له منذ 1976، حيث سيتوجه إلى ملعب ألكمار في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.
بازل يسجل هدفا قاتلا ليفوز على فيورنتينا
سجل زكي العمدوني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز بازل 2-1 على مضيفه فيورنتينا في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، ليضع الفريق السويسري في موقف قوي للتأهل للنهائي.
وضع آرثر كابرال أصحاب الأرض في المقدمة بعد 25 دقيقة بضربة رأس مسجلا هدفه السابع في المسابقة هذا الموسم.
وأدرك آندي التعادل لبازل في الدقيقة 71 بتسديدة منخفضة من على حدود منطقة الجزاء. وأسكت العمدوني المشجعين الإيطاليين بعد مرور ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسجيل هدف الفوز.
وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.