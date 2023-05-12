الدوري الأوروبي: تعادل قاتل ليوفنتوس أمام إشبيلية.. وفوز روما على ليفركوزن

فوز صعب لروما على حساب ليفركوزن

في المباراة الأخرى، حقق روما الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0 على الملعب الأولمبي في العاصمة، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، بفضل هدف إدواردو بوفي في الدقيقة 63.

وسجل بوف الصاعد من أكاديمية روما هدف الفوز في الدقيقة 63 بعد متابعة لتسديدة تامي أبراهام التي أنقذها لوكاس هراديتسكي حارس ليفركوزن.

واقترب الفريق الزائر من تحقيق التعادل في نهاية الشوط الثاني المتقلب، لكن تسديدة جيريمي فريمبونج في الدقيقة 87 تم إبعادها من على الخط.

وسيسافر روما، الساعي للفوز بلقب قاري للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بعد فوزه بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى ليفركوزن الأسبوع المقبل لخوض مباراة الإياب.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة يوفنتوس وإشبيلية في النهائي.

وهي المرة الرابعة في السنوات الست الأخيرة التي يبلغ فيها روما الدور نصف النهائي في مختلف المسابقات القارية بعد 2018 عندما خرج على يد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم 2021 عندما خرج على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، والعام الماضي عندما تغلب على ليستر سيتي الإنجليزي في طريقه إلى لقب "المؤتمر الأوروبي" على حساب فينورد روتردام الهولندي.