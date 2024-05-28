القادسية يقترب من خطف نجم الأهلي السعودي

ويرغب نادي القاسية، في عقد صفقات قوية، بعد أن تحولت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، وعاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، في الموسم الرياضي القادم؟

وقال برنامج "رياضة سكوب"، إن النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، مهاجم النادي الأهلي، أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى القادسية.

وكشف البرنامج عن قيمة صفقة انتقال ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة من النادي الأهلي إلى القادسية قائلا: ستصل إلى 45 مليون يورو "183 مليون ريال سعودي".