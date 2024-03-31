على عكس والده.. نجل رونالدينيو يتألق في مركز مختلف (فيديو)

أبدى عشاق كرة القدم اندهاشهم بعد انتشار مقطع فيديو يظهر جواو مينديز، ابن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، يخوض إحدى المباريات مع فريق برشلونة للشباب في مركز مختلف عن والده.

ويُعتبر رونالدينيو على نطاق واسع واحدا من أفضل اللاعبين الذين ظهروا على الإطلاق في عالم الساحرة المستديرة، حيث تألق على المستوى الدولي وكذلك مع مجموعة من أفضل الأندية التي ارتدى قمصانها.

ويسير اللاعب الشاب على خطى والده الّذي أمضى خمس سنوات ناجحة مع "البلوغرانا"، إذ شارك في 207 مباراة وأحرز 94 هدفاً.

ويجيد جواو اللعب بمركز رأس الحربة، ويعتمد على قدمه اليسرى، ويأمل في حجز مكانه قريباً بتشكيلة الفريق الأول لبرشلونة المعروف بمنح الفرص للمواهب الواعدة، ويمتد عقده حتى صيف 2024 (نهاية الموسم الحالي).

وعلى الرغم من ذلك تم تداول فيديو لنجل رونالدينيو، وهو يلعب في مركز الظهير الأيسر.