على عكس والده.. نجل رونالدينيو يتألق في مركز مختلف (فيديو)
أبدى عشاق كرة القدم اندهاشهم بعد انتشار مقطع فيديو يظهر جواو مينديز، ابن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، يخوض إحدى المباريات مع فريق برشلونة للشباب في مركز مختلف عن والده.
ويُعتبر رونالدينيو على نطاق واسع واحدا من أفضل اللاعبين الذين ظهروا على الإطلاق في عالم الساحرة المستديرة، حيث تألق على المستوى الدولي وكذلك مع مجموعة من أفضل الأندية التي ارتدى قمصانها.
ويسير اللاعب الشاب على خطى والده الّذي أمضى خمس سنوات ناجحة مع "البلوغرانا"، إذ شارك في 207 مباراة وأحرز 94 هدفاً.
ويجيد جواو اللعب بمركز رأس الحربة، ويعتمد على قدمه اليسرى، ويأمل في حجز مكانه قريباً بتشكيلة الفريق الأول لبرشلونة المعروف بمنح الفرص للمواهب الواعدة، ويمتد عقده حتى صيف 2024 (نهاية الموسم الحالي).
وعلى الرغم من ذلك تم تداول فيديو لنجل رونالدينيو، وهو يلعب في مركز الظهير الأيسر.
ولم يصدق المشجعون ببساطة أن ابن رونالدينيو قد تحول إلى مدافع، على الرغم من أن الكثيرين اعترفوا بأنه يبدو جيدًا جدًا في مركزه الحالي.
وعلق أحد المشجعين على المقطع، قائلًا: "تخيل أنك ابن رونالدينيو وقد حظيت أيضًا بموهبة القدم اليسرى، وفي النهاية تلعب كظهير أيسر، هذا جنون".
وكتب آخر: "أنا أحترم الفتى كثيرا، إنه ابن رونالدينيو وليس لديه أي مرارة بشأن الانتقال إلى الظهير الأيسر، يمكنك أن تدرك أنه يحاول الاجتهاد حقًا".
يذكر أن برشلونة حقق فوزا ثمينا، مساء أمس السبت، على حساب لاس بالماس بالدوري الإسباني، بهدف دون رد.
وبهذا الفوز يرفع برشلونة ثاني الترتيب رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر الذي خاض 29 لقاء، وحصل على خمس نقاط أمام جيرونا ثالث الترتيب الذي خاض 29 مواجهة، بينما يحتل لاس بالماس المركز 12 برصيد 37 نقطة.