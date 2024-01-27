تعليق مؤثر من غوارديولا بشأن رحيل كلوب

وأضاف: "رغم عدم معرفتي به شخصيا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضا، لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مانشستر سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافس لسنوات".

وتابع بيب: "شخصيا، كلوب كان منافسي اللدود، سواء عندما كان في بروسيا دورتموند أو هنا، لذا سأفتقده بشدة".

وأتم مدرب مانشستر سيتي: "مازحا: "سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأنام بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد".

وعبّر غوارديولا عن تفهمه لرغبة كلوب في التوقف قليلا عن العمل، وقال: "أستطيع أن أفهم أنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونها لأول مرة، لكن من الواضح أنني أستطيع تفسيرها أو على الأقل محاولة شرحها".