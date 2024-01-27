تعليق مؤثر من غوارديولا بشأن رحيل كلوب
علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على إعلان الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.
وتمتع غوارديولا وكلوب بمنافسة كبيرة على مر السنين، وتواجها 29 مرة في مختلف المسابقات، فاز كلوب 12 مرة، وفاز غوارديولا 11 مرة، وانتهت ست مباريات بالتعادل.
وقال غوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي 1/0 على توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي: "أنا متفاجئ قليلا من خبر رحيله، كلوب مدرب مذهل".
وأضاف: "رغم عدم معرفتي به شخصيا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضا، لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مانشستر سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافس لسنوات".
وتابع بيب: "شخصيا، كلوب كان منافسي اللدود، سواء عندما كان في بروسيا دورتموند أو هنا، لذا سأفتقده بشدة".
وأتم مدرب مانشستر سيتي: "مازحا: "سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأنام بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد".
وعبّر غوارديولا عن تفهمه لرغبة كلوب في التوقف قليلا عن العمل، وقال: "أستطيع أن أفهم أنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونها لأول مرة، لكن من الواضح أنني أستطيع تفسيرها أو على الأقل محاولة شرحها".
وواصل بيب: "أنا أحب كل شيء في مانشستر سيتي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الموظفين، أحب كل شيء.".
واستدرك: "لكن استمراري في اتخاذ هذا القرار يوضح لك أنني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه".
وأضاف: "أعلم أنني لا أستطيع القيام بالمهمة مرارًا وتكرارًا، بعد السنوات التي قضيناها معًا، بعد كل الوقت الذي قضيناه معًا وبعد كل الأشياء التي مررنا بها معًا، نما الاحترام والحب".
وحقق مانشستر سيتي انتصارا تاريخيا في ملعب توتنهام في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع المدافع الهولندي ناثان آكي في الدقيقة 88، ليمنح مانشستر سيتي أول هدف وانتصار في معقل توتنهام الجديد، بعد نحو 5 سنوات من العقدة.