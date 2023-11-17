بعد أيام من إطلاق سراحه.. احتفال جنوني من والد لويس دياز بهدفي نجله (فيديو)

شهدت مباراة البرازيل ضد كولومبيا، التي جمعت المنتخبين، فجر الجمعة، لقطة عاطفية رائعة؛ حيث تواجد والد لويس دياز، نجم ليفربول والمنتخب الكولومبي، والذي تم إطلاق سراحه منذ أيام من قبل مختطفيه.

وسقط منتخب البرازيل أمام كولومبيا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء فوز كولومبيا على البرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ليسقط "السيليساو" للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات.

وتقدمت البرازيل أولا بأقدام غابرييل مارتينيلي بالدقيقة الثالثة، إلا أن منتخب كولومبيا أدرك التعادل في الشوط الثاني ثم الفوز بثنائية للويس دياز بالدقيقتين 74 و78.