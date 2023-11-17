بعد أيام من إطلاق سراحه.. احتفال جنوني من والد لويس دياز بهدفي نجله (فيديو)
شهدت مباراة البرازيل ضد كولومبيا، التي جمعت المنتخبين، فجر الجمعة، لقطة عاطفية رائعة؛ حيث تواجد والد لويس دياز، نجم ليفربول والمنتخب الكولومبي، والذي تم إطلاق سراحه منذ أيام من قبل مختطفيه.
وسقط منتخب البرازيل أمام كولومبيا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وجاء فوز كولومبيا على البرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ليسقط "السيليساو" للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات.
وتقدمت البرازيل أولا بأقدام غابرييل مارتينيلي بالدقيقة الثالثة، إلا أن منتخب كولومبيا أدرك التعادل في الشوط الثاني ثم الفوز بثنائية للويس دياز بالدقيقتين 74 و78.
وظهر مانويل دياز، والد نجم ليفربول، في المدرجات، حيث شوهد وهو يحتفل بجنون ويبكي من شدة الفرحة بأهداف نجله التاريخية في شباك البرازيل.
وكان دياز قد التقى لأول مرة مع والده مانويل، الذي اختطف لمدة 12 يوما، عند انضمامه لمعسكر المنتخب الكولومبي.
وفي الصور التي نشرها الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، ظهر دياز وهو يعانق والده لأول مرة بعد تحريره الخميس الماضي، من قبل جيش التحرير الكولومبي.
وبفوزها قفزت كولومبيا للمركز الثالث بالتصفيات برصيد تسع نقاط وحافظت على سجلها خاليا من الهزائم.
أما البرازيل، فمنيت بالهزيمة الثانية على التوالي بالتصفيات وتراجعت للمرتبة الخامسة بسبع نقاط مبتعدة بخمس نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.
وفي الجولة السادسة من التصفيات المقررة فجر الأربعاء المقبل، تستضيف البرازيل منتخب الأرجنتين، بطل العالم في موقعة السوبر كلاسيكو.