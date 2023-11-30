الدوري الإنجليزي.. صحوة توتنهام ربما تتأجل لما بعد مواجهة مانشستر سيتي

ومن المرجح أن تؤدي الزيارة لملعب الاتحاد معقل سيتي صاحب المركز الثاني في الترتيب إلى خسارة توتنهام، الذي تراجع إلى المركز الخامس ويتأخر الآن بأربع نقاط عن الصدارة، في أربع مباريات متتالية بالدوري للمرة الأولى منذ 2004.

ومع مطاردة منافسين محليين مثل وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد يبدو أن بداية توتنهام الواعدة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد أنغي بوستيكوغلو أصبحت شيئا من الماضي.

لكن على الرغم من الاتهامات بأنهم عادوا إلى طريقة لعبهم القديمة بعد خسارتهم ثلاث مباريات عقب التقدم 1-صفر، وهو أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يفعل ذلك منذ ليستر سيتي في 2014، فإن المزاج العام بين مشجعي النادي لا يزال متفائلا بشكل ملحوظ.

حتى عندما حصل توتنهام، الذي تصدر المسابقة في وقت سابق، على 26 نقطة من أول 10 مباريات وهي أفضل بداية له في موسم بدوري الأضواء منذ الفريق الفائز بلقبين في 1960-1961 كان عدد قليل من أنصار النادي يتباهون بفوز محتمل باللقب في نهاية الموسم.