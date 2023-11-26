ترتيب الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يهزم توتنهام ويحرمه من الصدارة

حرم أستون فيلا مضيفه توتنهام من تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريمرليغ.

وتقدم جيوفاني لو سيلسو لتوتنهام في الدقيقة 22 بتسديدة يسارية رائعة، لكن باو توريس تعادل لأستون فيلا بعد أقل من دقيقتين من ضربة رأسية.

وتقدم أولي واتكينز لأستون فيلا في الدقيقة 61 بتسديدة يمينية أرضية من داخل منطقة الجزاء.