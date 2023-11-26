ترتيب الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يهزم توتنهام ويحرمه من الصدارة
حرم أستون فيلا مضيفه توتنهام من تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريمرليغ.
وتقدم جيوفاني لو سيلسو لتوتنهام في الدقيقة 22 بتسديدة يسارية رائعة، لكن باو توريس تعادل لأستون فيلا بعد أقل من دقيقتين من ضربة رأسية.
وتقدم أولي واتكينز لأستون فيلا في الدقيقة 61 بتسديدة يمينية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وبخسارة توتنهام يبقى آرسنال متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة من 13 مباراة مستغلاً تعادل مانشستر سيتي 1/1 مع ليفربول.
ويملك مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، 29 نقطة في المركز الثاني، مقابل 28 نقطة لليفربول في المركز الثالث.
وبفوزه على توتنهام بات رصيد أستون فيلا 28 نقطة في المركز الرابع، ويتقدم بنقطتين عن توتنهام الخامس.
وفي بقية مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر يونايتد أمام مضيفه إيفرتون، في وقت لاحق اليوم الأحد، على أن تختتم الجولة بمواجهة وولفرهامبتون وفولهام، غدًا الإثنين.
وفي أبرز مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي يلعب آرسنال مع وولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع توتنهام، ونيوكاسل مع مانشستر يونايتد، وتشيلسي مع برايتون، وليفربول مع فولهام.