غارناتشو يسجل هدفًا خرافيًا في فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون (فيديو)

سجل أليخاندرو غارناتشو هدفا خرافيا في فوز مانشستر يونايتد 3/0 على إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى غارناتشو تمريرة عرضية من ديوغو دالوت وضعها مقصية مذهلة ورائعة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد، في الدقيقة الثالثة.

وأعاد غارناتشو إلى الأذهان هدف واين روني التاريخي على مانشستر سيتي قبل سنوات.