غارناتشو يسجل هدفًا خرافيًا في فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون (فيديو)
سجل أليخاندرو غارناتشو هدفا خرافيا في فوز مانشستر يونايتد 3/0 على إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى غارناتشو تمريرة عرضية من ديوغو دالوت وضعها مقصية مذهلة ورائعة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد، في الدقيقة الثالثة.
وأعاد غارناتشو إلى الأذهان هدف واين روني التاريخي على مانشستر سيتي قبل سنوات.
وحصل مانشستر يونايتد على ضربة جزاء سجل منها ماركوس راشفورد هدفا في الدقيقة 56، قبل أن يسجل أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 75.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 13 مباراة في المركز السادس.
ويتأخر مانشستر يونايتد بـ6 نقاط عن المتصدر آرسنال.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع مضيفه غالطة سراي التركي، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
وحصد مانشستر يونايتد 3 نقاط من أول 4 جولات وخسر 3 مرات، وباتت آماله معقدة، علما أنه خسر أمام غالطة سراي في مباراة الذهاب في أولد ترافورد.