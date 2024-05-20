الأهلي المصري يعلن عن تطور إيجابي بشأن علي معلول

أعلن النادي الأهلي المصري عن تطورات إيجابية بشأن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إن معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.