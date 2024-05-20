الأهلي المصري يعلن عن تطور إيجابي بشأن علي معلول
أعلن النادي الأهلي المصري عن تطورات إيجابية بشأن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إن معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.
وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.
ولم يكشف النادي الأهلي مدة غياب النجم التونسي عن المشاركة مع الفريق بعد تعرضه للإصابة وإجرائه الجراحة.
وبدأ معلول رحلته مع الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي.
وخاض معلول مع الفريق الأحمر 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.
ونجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي.
وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، والمقرر لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.