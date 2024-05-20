رغم الإصابة القوية.. الأهلي المصري يتجه لتجديد عقد علي معلول

كشفت تقارير إعلامية، إن النادي الأهلي المصري يتجه لتجديد تعاقد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، رغم الإصابة القوية التي لحقت به أخيرا أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان تعادل سلبياً مع الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس.

علي معلول ينتهي تعاقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، وحتى هذه اللحظة لم يجر الاتفاق على التجديد، بسبب الاختلاف حول بعض بنود التعاقد، بعد 8 سنوات قضاها التونسي داخل جدران النادي.

ووفقاً للموقع الرسمي للأهلي، قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن "الآشعة التي أجراها علي معلول أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس".

وأضاف: "معلول سوف يخضع لجراحة اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين".