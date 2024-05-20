رغم الإصابة القوية.. الأهلي المصري يتجه لتجديد عقد علي معلول
كشفت تقارير إعلامية، إن النادي الأهلي المصري يتجه لتجديد تعاقد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، رغم الإصابة القوية التي لحقت به أخيرا أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي كان تعادل سلبياً مع الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس.
علي معلول ينتهي تعاقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، وحتى هذه اللحظة لم يجر الاتفاق على التجديد، بسبب الاختلاف حول بعض بنود التعاقد، بعد 8 سنوات قضاها التونسي داخل جدران النادي.
ووفقاً للموقع الرسمي للأهلي، قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن "الآشعة التي أجراها علي معلول أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس".
وأضاف: "معلول سوف يخضع لجراحة اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين".
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الإثنين: "للأسف إصابة على معلول في وتر أكيليس ستطول بعض الشيء؛ لأن إصابات أكيليس دمها ثقيل جداً، ومعلوماتي من مصدر داخل الأهلي أن الاتجاه داخل النادي الأهلي هو تجديد عقد علي معلول تقديراً لجهوده وتاريخه المميز مع الأهلي منذ أن انضم إلى صفوفه عام 2016".
وأضاف: "هناك شبه إجماع بين مسؤولي النادي الأهلي على تجديد عقد معلول، رغم إصابته في وتر أكيليس، وابتعاده فترة طويلة عن المستطيل الأخضر تقديراً له، كما ستكون قيمة التعاقد محترمة، وهو كلاعب يجب أن يشعر أن النادي يقدره ويحترمه".
وتابع: "معلول لن يتم قيده في قائمة الأهلي الأولى للموسم الجديد، وسيكون هناك اتفاق بينه وبين إدارة الأهلي للتنسيق حول هذا الأمر، بسبب ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة، وسيتم قيده فيما بعد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل".
ولم يعلن الأهلي مدة غياب معلول، البالغ 34 عاماً، الذي لعب دورا حاسما في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى حامل اللقب لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 12.
ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب، يوم السبت المقبل، في استاد القاهرة.