رسميًا.. الأهلي المصري يعلن تفاصيل إصابة علي معلول

أعلن الأهلي المصري، اليوم الأحد، إصابة لاعبه التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، في بيان رسمي إن الأشعة أثبتت إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب التونسي سيخضع لجراحة، غداً الإثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.