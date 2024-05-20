رسميًا.. الأهلي المصري يعلن تفاصيل إصابة علي معلول
أعلن الأهلي المصري، اليوم الأحد، إصابة لاعبه التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، في بيان رسمي إن الأشعة أثبتت إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.
وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب التونسي سيخضع لجراحة، غداً الإثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.
وغادر علي معلول مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي، أمس السبت، على ملعب (حمادي العقربي) في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد مرور 6 دقائق فقط بسبب الإصابة.
وظهر معلول متأثراً بالإصابة وتم حمله من جانب زميليه محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود متولي للجلوس على مقاعد البدلاء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عقب اللقاء مقطع فيديو لمعلول وهو يسير على عكازين بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الذي حرص على مواساته بجانب لاعبي الفريق وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين رافقوا البعثة في تونس.
ومن المنتظر أن يبتعد معلول عن المستطيل الأخضر لفترة لن تقل عن 3 أشهر؛ ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الأحمر.
وينتهي عقد علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد اللاعب التونسي حتى الآن تعاقده مع الفريق الأحمر.
وانضم علي معلول للأهلي قادماً من الصفاقسي التونسي في صيف 2016 ، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب للفريق الأحمر على رأسها حصد لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام: 2020 و2021 و2023.