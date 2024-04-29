برشلونة يخطط للتخلص من هذا اللاعب
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة يخطط للتخلص من المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت المعار إلى أستون فيلا.
ويلعب لينغليت لأستون فيلا بنظام الإعارة من برشلونة، حتى نهاية الموسم الحالي.
ووقّع لينغليت مع برشلونة صيف 2018 قادمًا من إشبيلية مقابل 36 مليون يورو، وبعد ثلاثة مواسم شهدت مشاركة كبيرة، أصبح لاعبًا أساسيًا على مقاعد البدلاء، منذ وصول تشافي إلى النادي.
وينتهي عقد المدافع الفرنسي حتى يونيو 2026، لكن برشلونة يريد التخلص منه قبل ذلك.
وتم تجديد عقد لينغليت حتى يونيو 2026، وسط وباء فيروس كورونا، حيث قرر الفرنسي تأجيل جزء من راتبه.
وبالكاد يستطيع أي ناد آخر دفع راتب لينغليت، لذلك ذهب على سبيل الإعارة إلى توتنهام، وعاد إلى برشلونة في نهاية الموسم، وقام بجولة في الولايات المتحدة تحت قيادة تشافي الصيف الماضي، ثم خرج على سبيل الإعارة مرة أخرى إلى أستون فيلا.
ولعب لينغليت ما مجموعه 23 مباراة هذا الموسم، لكنه فقد مركزه الأساسي مرة أخرى الشهر الماضي.
ولا يوجد مكان للينغليت في برشلونة، الذي يضم جوليس كوندي ورونالد أراوخو وأندريس كريستنسن وباو كوبارسي وإينييغو مارتينيز.
وأكدت "سبورت" أنه سيتم البحث عن مخرج للينغليت، ويفضل أن يكون على شكل انتقال، مع الأخذ في الاعتبار أن عقده ينتهي عام 2026.
وبطبيعة الحال، يدرك برشلونة أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الراتب المرتفع للاعب، لذلك من غير المستبعد أن يحصل في نهاية المطاف على "خطاب الحرية.
وذكرت "سبورت" أنه سيتعين على المدافع الفرنسي أيضًا قبول ذلك.