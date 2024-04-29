برشلونة يخطط للتخلص من هذا اللاعب

قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة يخطط للتخلص من المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت المعار إلى أستون فيلا.

ويلعب لينغليت لأستون فيلا بنظام الإعارة من برشلونة، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقّع لينغليت مع برشلونة صيف 2018 قادمًا من إشبيلية مقابل 36 مليون يورو، وبعد ثلاثة مواسم شهدت مشاركة كبيرة، أصبح لاعبًا أساسيًا على مقاعد البدلاء، منذ وصول تشافي إلى النادي.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي حتى يونيو 2026، لكن برشلونة يريد التخلص منه قبل ذلك.

وتم تجديد عقد لينغليت حتى يونيو 2026، وسط وباء فيروس كورونا، حيث قرر الفرنسي تأجيل جزء من راتبه.

وبالكاد يستطيع أي ناد آخر دفع راتب لينغليت، لذلك ذهب على سبيل الإعارة إلى توتنهام، وعاد إلى برشلونة في نهاية الموسم، وقام بجولة في الولايات المتحدة تحت قيادة تشافي الصيف الماضي، ثم خرج على سبيل الإعارة مرة أخرى إلى أستون فيلا.