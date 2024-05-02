مجموعة العراق في أولمبياد باريس

ضمن منتخب العراق المشاركة في أولمبياد باريس بعد فوزه 2/1 على إندونيسيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا، اليوم الخميس.

واحتل العراق المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ما يعني تأهله إلى أولمبياد 2024 في باريس.

ويتأهل بطل كأس آسيا تحت 23 عامًا، ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى الأولمبياد.

ويلعب منتخب العراق في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية برفقة المغرب، والأرجنتين، وأوكرانيا.

وتقام الأولمبياد، في الفترة بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب المقبلين.