مجموعة العراق في أولمبياد باريس
ضمن منتخب العراق المشاركة في أولمبياد باريس بعد فوزه 2/1 على إندونيسيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا، اليوم الخميس.
واحتل العراق المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ما يعني تأهله إلى أولمبياد 2024 في باريس.
ويتأهل بطل كأس آسيا تحت 23 عامًا، ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى الأولمبياد.
ويلعب منتخب العراق في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية برفقة المغرب، والأرجنتين، وأوكرانيا.
وتقام الأولمبياد، في الفترة بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب المقبلين.
وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال ضمن "أولمبياد باريس 2024"، يوم 24 يوليو المقبل؛ أي قبل يومين من حفل الافتتاح.
وستكون هذه سادس مشاركة للعراق في الأولمبياد، حيث سبق أن شارك في نسخ 1980 و1984 و1988 و2004 و2016.
وكان أفضل إنجاز للعراق الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة 2004 في أثينا.
وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس، هي: العراق، والمغرب، ومصر.