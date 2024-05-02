منتخب العراق يهزم إندونيسيا ويتأهل إلى أولمبياد باريس (فيديو)
تأهل منتخب العراق إلى أولمبياد باريس بعد فوزه 2/1 على إندونيسيا، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وتقدم إيفار غينر لإندونيسيا في الدقيقة 19 بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل زيد تحسين للعراق في الدقيقة 27 من ضربة رأس.
واستمرت النتيجة على التعادل ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين.
وفي الدقيقة 96 سجل علي جاسم هدف التقدم للعراق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة ضمن منتخب العراق المشاركة في أولمبياد باريس، الصيف المقبل، والمركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا.
ويتأهل البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا إلى الأولمبياد.
وغدًا الجمعة، يلعب منتخب اليابان مع أوزبكستان في المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
وشارك منتخب العراق في الأولمبياد 5 مرات من قبل في نسخ 1980 و1984 و1988 و2004 و2016.
وكان أفضل إنجاز للعراق الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة 2004 في أثينا.