هل اتجه دي بروين لكتابة الأغاني خلال فترة إصابته؟

وصدرت أغنية دريك الجديدة، اليوم الجمعة، وضمت قائمة المشاركين فيها "كي. دي بروين" كأحد المؤلفين، ما دفع مشجعي كرة القدم إلى الاعتقاد بأن الدولي البلجيكي كان يخطط لمهنة بديلة خلال فترة غيابه حاليا عن الملاعب للإصابة.

وسرعان ما جذبت الصورة التي انتشرت بسرعة انتباه دي بروين ليضطر اللاعب البالغ عمره 32 عاما لنفي معاونته مغني الراب.

وكتب دي بروين على وسائل التواصل الاجتماعي: "دريك يحتاج إلى مساعدة. بغض النظر عن المزاح، لست أنا! رغم أنني أحد أكبر المعجبين به!".