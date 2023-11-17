هل اتجه دي بروين لكتابة الأغاني خلال فترة إصابته؟
ربما يكون كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، واحدا من أفضل أصحاب التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن الدولي البلجيكي اضطر للاعتراف بأنه لم يشارك في كتابة الأغنية الجديدة لمغني الراب الكندي دريك.
وصدرت أغنية دريك الجديدة، اليوم الجمعة، وضمت قائمة المشاركين فيها "كي. دي بروين" كأحد المؤلفين، ما دفع مشجعي كرة القدم إلى الاعتقاد بأن الدولي البلجيكي كان يخطط لمهنة بديلة خلال فترة غيابه حاليا عن الملاعب للإصابة.
وسرعان ما جذبت الصورة التي انتشرت بسرعة انتباه دي بروين ليضطر اللاعب البالغ عمره 32 عاما لنفي معاونته مغني الراب.
وكتب دي بروين على وسائل التواصل الاجتماعي: "دريك يحتاج إلى مساعدة. بغض النظر عن المزاح، لست أنا! رغم أنني أحد أكبر المعجبين به!".
ويتعافى دي بروين حاليا بعد خضوعه لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية إثر إصابته في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس آب الماضي.
وافتقد سيتي وجوده في وسط الملعب، حيث قال المهاجم إرلينغ هالاند أيضا على حسابه في إنستغرام إن دريك "ليس وحده" من يحتاج مساعدة.