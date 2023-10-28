تقرير: كيفين دي بروين على رادار نادٍ سعودي

ونشر موقع (Football Insider) تقريرًا قال فيه إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، حول انتقال محتمل إلى الدولة الخليجية في عام 2024.

وأضافت: "يُعتقد أن اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، يعد هدفًا رئيسيًا لمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين أثناء محاولتهم تدعيم الكرة هناك".

ومن المقرر أن يُكثف "المُفاوض السعودي" سعيه للتعاقد مع دي بروين في عام 2024، إذ أكد الموقع أن مسؤولي الدوري يأملون في التعاقد معه الصيف المقبل، كما يأملون في إقناعه للقيام بهذه الخطوة.