تقرير: كيفين دي بروين على رادار نادٍ سعودي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسؤولين بالدوري السعودي يحاولون إقناع البلجيكي كيفن دي بروين للعب في دوري روشن خلال الموسم المقبل، دون الكشف عن اسم النادي.
ونشر موقع (Football Insider) تقريرًا قال فيه إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، حول انتقال محتمل إلى الدولة الخليجية في عام 2024.
وأضافت: "يُعتقد أن اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، يعد هدفًا رئيسيًا لمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين أثناء محاولتهم تدعيم الكرة هناك".
ومن المقرر أن يُكثف "المُفاوض السعودي" سعيه للتعاقد مع دي بروين في عام 2024، إذ أكد الموقع أن مسؤولي الدوري يأملون في التعاقد معه الصيف المقبل، كما يأملون في إقناعه للقيام بهذه الخطوة.
تأتي هذه الخطوة مع استبعاد دي بروين حاليًا بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة، ومن غير المتوقع أن يعود اللاعب البلجيكي الدولي حتى العام الجديد.
وينتهي عقد اللاعب، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، في يونيو 2025.
وشارك دي بروين في 49 مباراة الموسم الماضي، وسجل 10 أهداف وقدم 31 تمريرة حاسمة في موسم رائع، إذ فاز السيتي بثلاثية تاريخية.
ويتقاضى اللاعب البلجيكي الدولي حاليًا أجرًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه قد يحصل على صفقة أكثر ربحًا في المملكة العربية السعودية.
وسمح مانشستر سيتي بالفعل لرياض محرز وإيمريك لابورت بالمغادرة إلى الأهلي والنصر على التوالي.
كما تحرك مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين لجلب كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما ونغولو كانتي إلى المملكة في العام الماضي.