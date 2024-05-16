ضحية تكتيكية.. أول المتأثرين بوصول مبابي إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن أول اللاعبين الذي سيتأثرون بالخطط الجديدة المزمع أن يضعها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مع الانضمام المحتمل للفرنسي كيليان مبابي، بعدما أعلن رحيله رسميًّا عن باريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يكون الظهور الأخير لمبابي بألوان سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام ليون في 25 مايو الجاري.
ونجح قائد منتخب فرنسا في تسجيل 44 هدفًا في الموسم الحالي رغم خسارة فريقه أمام تولوز 1-3.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن أول ضحية تكتيكية لمبابي سيكون الإنجليزي جود بيلينغهام.
واعتمد أنشيلوتي على بيلينغهام فور انضمامه من بروسيا دورتموند الصيف الماضي، كلاعب وسط مهاجم، وله حرية التقدم لمنطقة الخصم، لأول مرة في مسيرته، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى تسجيل وصناعة الأهداف.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه "قريبًا سيعود بيلينغهام للعب في خط الوسط عند قدوم مبابي هذه هي فكرة الجهاز الفني للموسم المقبل، لكن الشخص الأقل قلقًا بشأن كل هذا هو كارلو أنشيلوتي، حيث إن فكرة المدرب دائما هي (أعطيني لاعبين مميزين وسأعرف كيفية استخدامهم)".
وتابع التقرير: "على مدار حياته المهنية، عرف أنشيلوتي كيفية الاستفادة من أفضل لاعبي كرة القدم الذين أدارهم، يمكن أن يكون مبابي هو اللمسة الأخيرة لهذه القائمة الطويلة من النجوم الذين أتيحت له الفرصة لإدارتهم في الفرق المختلفة التي دربها، أمثال كاكا، وكريستيانو رونالدو، وإبراهيموفيتش، ومالديني، وكريم بنزيما، ودروغبا، بيكهام، وهؤلاء هم بعض النجوم الذين أدارهم أنشيلوتي، ناهيك عن النجوم الحاليين الذين يشكلون ريال مدريد 2023-24".
وأوضحت الصحيفة، أن أنشيلوتي لديه قدرة مميزة على إقناع اللاعبين باللعب في أكثر من مركز، حيث لعب فالفيردي في 4 مراكز مختلفة في مباراة واحدة هذا الموسم، وخلال الموسم الماضي أقنع كامافينغا أن يلعب كظهير أيسر، وتشواميني خلال الموسم الحالي أشركه كقلب دفاع.
واختتم التقرير: "في مؤتمر صحفي قبل مباراة ألافيس، اعترف مدرب ريال مدريد أن المهمة الأولى لبيلينغهام ليست تسجيل الأهداف، بل ساعدت دقته على نسيان غياب بنزيما، بالإضافة إلى تألق خوسيلو، ومع ذلك، ففي الموسم القادم، سيعود اللاعب الإنجليزي إلى مركزه الطبيعي، كما رأينا قبل وصوله إلى الفريق الملكي، وسيكون لاعب وسط أكثر، ليس فقط بسبب وصول مبابي، ولكن أيضًا بسبب تكوين واحتياجات الفريق".
وسجل بيلينغهام 19 هدفًا في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف مهاجم جيرونا أرتيم دوفبيك الذي سجل 20 هدفًا.
وتُوج بيلينغهام بلقبين مع ريال مدريد حتى الآن، هما السوبر الإسباني في يناير الماضي، ثم الدوري المحلي في مايو الحالي.