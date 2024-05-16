ضحية تكتيكية.. أول المتأثرين بوصول مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن أول اللاعبين الذي سيتأثرون بالخطط الجديدة المزمع أن يضعها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مع الانضمام المحتمل للفرنسي كيليان مبابي، بعدما أعلن رحيله رسميًّا عن باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأخير لمبابي بألوان سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام ليون في 25 مايو الجاري.

ونجح قائد منتخب فرنسا في تسجيل 44 هدفًا في الموسم الحالي رغم خسارة فريقه أمام تولوز 1-3.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن أول ضحية تكتيكية لمبابي سيكون الإنجليزي جود بيلينغهام.

واعتمد أنشيلوتي على بيلينغهام فور انضمامه من بروسيا دورتموند الصيف الماضي، كلاعب وسط مهاجم، وله حرية التقدم لمنطقة الخصم، لأول مرة في مسيرته، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى تسجيل وصناعة الأهداف.