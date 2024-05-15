ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بيلينغهام في ألافيس
سجل الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام أول أهداف مباراة فريقه ريال مدريد في شباك ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز التي تدور حاليا في ملعب سان تياغو بيرنابيو.
وأنهى الريال الشوط الاول متقدما بثلاثية نظيفة، حيث افتتح بيلنغهام باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف البرازيلي جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف الأوروغواياني فالفيردي هدف ريال مدريد الثالث لينهي فريقه الفترة الأولى من المباراة متقدما بثلاثية كاملة.
ورفع جود بيلنغهام رصيده إلى 20 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع الأوكراني أرتيم دوفبيك هداف نادي جيرونا.
وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:
ـ جود بيلنغهام (ريال مدريد) 20 هدفا
ـ أرتيم دوفبيك (جيرونا) 20 هدفا
ـ ألكسندر سورلوث (فياريال) 19 هدفا
ـ روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 17 هدفا
ـ أنتي بوديمير (أوساسونا) 16 هدفا
ـ يوسف النصيري (إشبيلية) 15 هدفا
ـ بورخا مايورال (خيتافي) 15 هدفا
ـ فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 15 هدفا
ـ ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 14 هدفا.