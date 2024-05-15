ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بيلينغهام في ألافيس

سجل الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام أول أهداف مباراة فريقه ريال مدريد في شباك ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز التي تدور حاليا في ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وأنهى الريال الشوط الاول متقدما بثلاثية نظيفة، حيث افتتح بيلنغهام باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف البرازيلي جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 27.