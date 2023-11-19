صربيا تتأهل لبطولة يورو 2024 بعد التعادل مع بلغاريا

بدأت صربيا اليوم في المركز الثاني بالمجموعة متقدمة بفارق نقطتين عن الجبل الأسود، ومتأخرة بمثلهما عن المجر التي تأهلت بالفعل.

وكانت صربيا بحاجة إلى نقطة واحدة لتضمن التأهل حتى في حال فوز الجبل الأسود في بودابست، وذلك بفضل سجل المواجهات المباشرة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 16 بضربة رأس من ميلوش فيليكوفيتش، لكن بلغاريا عادت في الشوط الثاني بفضل هدفين من جورجي روسيف في الدقيقة 59، وكيريل ديسبودوف بعدها بعشر دقائق.

وأدركت صربيا التعادل في الدقيقة 82 بضربة رأس من سرديان بابيتش من مدى قريب، ليقلل من توتر الجماهير.