صربيا تتأهل لبطولة يورو 2024 بعد التعادل مع بلغاريا
تأهلت صربيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد تعادلها 2-2 مع ضيفتها بلغاريا ضمن المجموعة السابعة، اليوم الأحد، فيما خسر منتخب الجبل الأسود 3-1 في المجر.
بدأت صربيا اليوم في المركز الثاني بالمجموعة متقدمة بفارق نقطتين عن الجبل الأسود، ومتأخرة بمثلهما عن المجر التي تأهلت بالفعل.
وكانت صربيا بحاجة إلى نقطة واحدة لتضمن التأهل حتى في حال فوز الجبل الأسود في بودابست، وذلك بفضل سجل المواجهات المباشرة.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 16 بضربة رأس من ميلوش فيليكوفيتش، لكن بلغاريا عادت في الشوط الثاني بفضل هدفين من جورجي روسيف في الدقيقة 59، وكيريل ديسبودوف بعدها بعشر دقائق.
وأدركت صربيا التعادل في الدقيقة 82 بضربة رأس من سرديان بابيتش من مدى قريب، ليقلل من توتر الجماهير.
وفي المباراة الأخرى، تقدم الجبل الأسود في الدقيقة 36 عن طريق سلوبودان روبيزيتش، لكن المجري دومينيك سوبوسلاي سجل هدفين في دقيقتين في الشوط الثاني، وأضاف آدم ناجي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 3-1.
وتتصدر المجر المجموعة برصيد 18 نقطة تليها صربيا برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الجبل الأسود المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ولم يتمكن من التأهل إلى الملحق.