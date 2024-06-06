بسبب رحيل مبابي إلى مدريد.. خزائن فرنسا تخسر ربع مليار يورو
كشف تقرير إخباري إسباني أن خروج النجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، لخوض أول تجربة كروية خارج فرنسا سيكلّف بلاده خسائر مالية فادحة تفوق ربع مليار يورو.
وقال التقرير الذي أوردته صحيفة "ماركا" (MARCA)، إن مبابي دفع خلال السنوات السبع الماضية، أي خلال فترة احترافه في باريس سان جيرمان، ضرائب بقيمة 261 مليون يورو، وهو رقم لم يصل إليه أي رياضي فرنسي عبر التاريخ، وفقًا للصحيفة الإسبانية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن ريال مدريد، عن التعاقد مع هداف منتخب فرنسا كيليان مبابي في صفقة انتقال حر عقب 7 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان، ليترك بذلك مسابقة "الليغ 1" بعد عام واحد عن مغادرة نجمين آخرين، هما: ليونيل ميسي نحو إنتر ميامي الأمريكي، وزميله نيمار الذي انتقل إلى الهلال السعودي الصيف الماضي.
وقالت "ماركا": "رحيل مبابي أصبح أمرًا مزعجًا بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تدخل قبل عامين لإبقاء كيليان في العاصمة باريس، كان الخوف مشروعًا لدى الجميع في فرنسا من أن يتسبب رحيل هداف مونديال 2022، في خسائر مالية فادحة في البلاد."
وفضلاً عن ذلك، ينتظر أن تندلع أزمة غير مسبوقة في الدوري الفرنسي، وذلك بالنظر إلى أن أسهم المسابقة ستتهاوى، وهو ما يفسّر عجز الرابطة حتى الآن عن إيجاد قنوات تلفزيونية تقتني حقوق البث بين عامي 2024-2029.
ولعب مبابي، بين 2015 و2017، في موناكو قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، في شتاء 2017، على سبيل الإعارة، ثم تم التعاقد معه، في نهاية موسم 2016 ـ 2017، بشكل نهائي، وفي 3 يونيو الجاري، انتقل إلى ريال مدريد لمدة 5 سنوات.