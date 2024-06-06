بسبب رحيل مبابي إلى مدريد.. خزائن فرنسا تخسر ربع مليار يورو

وقالت "ماركا": "رحيل مبابي أصبح أمرًا مزعجًا بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تدخل قبل عامين لإبقاء كيليان في العاصمة باريس، كان الخوف مشروعًا لدى الجميع في فرنسا من أن يتسبب رحيل هداف مونديال 2022، في خسائر مالية فادحة في البلاد."

وفضلاً عن ذلك، ينتظر أن تندلع أزمة غير مسبوقة في الدوري الفرنسي، وذلك بالنظر إلى أن أسهم المسابقة ستتهاوى، وهو ما يفسّر عجز الرابطة حتى الآن عن إيجاد قنوات تلفزيونية تقتني حقوق البث بين عامي 2024-2029.

ولعب مبابي، بين 2015 و2017، في موناكو قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، في شتاء 2017، على سبيل الإعارة، ثم تم التعاقد معه، في نهاية موسم 2016 ـ 2017، بشكل نهائي، وفي 3 يونيو الجاري، انتقل إلى ريال مدريد لمدة 5 سنوات.