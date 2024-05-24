أنشيلوتي يعلن موقف نجم ريال مدريد من نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، موقف أحد أبرز نجوم فريقه من خوض لقاء بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب (ويمبلي)، يوم 1 يونيو المقبل، المواجهة التي تجمع بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.