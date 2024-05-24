أنشيلوتي يعلن موقف نجم ريال مدريد من نهائي دوري أبطال أوروبا
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، موقف أحد أبرز نجوم فريقه من خوض لقاء بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب (ويمبلي)، يوم 1 يونيو المقبل، المواجهة التي تجمع بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط فريقه لن يلحق مباراة نهائي دوري الأبطال؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وأكد مدرب ريال مدريد أن تشواميني يسابق الزمن للحاق بمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق في ألمانيا، يوم 14 يونيو المقبل.
وعلى الأرجح سيلحق لاعب منتخب فرنسا بمنافسات اليورو، ولكنه أصبح خارج حسابات العملاق المدريدي في نهائي دوري الأبطال بصفة رسمية.
ولم يخُض تشواميني آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني مع ريال مدريد أمام غرناطة، وألافيس، وفياريال؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وشارك النجم الفرنسي في الموسم الحالي مع ريال مدريد خلال 38 مباراة بواقع 2809 دقيقة، وسجل تشواميني 3 أهداف هذا الموسم.
ويعد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب أنشيلوتي المدير الفني للفريق المدريدي.