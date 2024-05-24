ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي

وكشفت صحيفة (relevo) الإسبانية عن رغبة إدارة ريال مدريد في الاستعانة بخدمات مدرب جديد في العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المدرب هو تشابي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن الألماني الذي سبق له الدفاع عن ألوان ريال مدريد كلاعب.

ونجح تشابي ألونسو في تحقيق الفوز بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن لأول مرة في تاريخ فريقه ودون تلقي أي هزيمة وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الألماني.

وكاد ألونسو أن يحقق لقب الدوري الأوروبي قبل خسارته مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء الماضي بنتيجة 0-3.