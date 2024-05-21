نجل أنشيلوتي قريب من مغادرة ريال مدريد لتدريب ناد فرنسي

أوردت تقارير إخبارية فرنسية أن دافيد أنشيلوتي، نجل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومساعده في ريال مدريد بات على وشك مغادرة الفريق الملكي من أجل خوض أول تجربة فنية كمدرب أول وذلك مطلع موسم 2024 ـ 2025.

ووفقا لما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية (L'équipe) فإن نادي ريمس، الفريق الذي أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز التاسع، الأحد الماضي يبدو عازما بشدة على الظفر بتوقيع المدرب ذي الأربعة وثلاثين عاما، والذي ارتفعت أسهمه بشكل قوي خلال الموسم الحالي بعدما ساهم في تحقيق ريال مدريد نتائج متميزة كللها بالتتويج بكأس السوبر بداية العام الجاري ثم الدوري الإسباني منذ أسبوعين في انتظار أن يحصد لقب دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي دورتموند الألماني في النهائي في 1 يونيو المقبل.

وقالت ليكيب: "بعد رحيل المدرب الإنجليزي ويل ستيل عن ريمس في 2 مايو الجاري، تولى مساعده سامبا دياوارا تدريب النادي بشكل مؤقت وحقق نتائج جيدة، وقاد الفريق لاحتلال المركز التاسع في الدوري، لكنه سيبقى مساعداً للمدرب المقبل، الذي سيتم الإعلان عنه بداية الشهر الجاري."

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن دافيد أنشيلوتي ينطلق على رأس قائمة عدد محدود من المدربين لتولي القيادة الفنية لريمس في الموسم المقبل.