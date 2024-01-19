أول تعليق من سيميوني على مشادته مع فينيسيوس

وبدأت المشكلة مع صافرة نهاية الشوط الثاني ولجوء الفريقين للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وعاد ريال مدريد في النتيجة بعد أن كان متأخرًا 2/1، وأحرز خوسيلو هدف التعديل، ليحتفل فينيسيوس أمام مدرجات جماهير أتلتيكو مدريد، ردًّا على من الهتافات العنصرية التي تعرض لها.

وعقب صافرة نهاية الشوط الثاني انفجر دييغو سيميوني غضبًا وحاول الاشتباك مع فينيسيوس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه المدرب الأرجنتيني.



تعليق سيميوني

وعن المشادة قال سيميوني : "لا شيء، هذه أشياء تتعلق بكرة القدم وتحدث على أرض الملعب".

وأضاف: "في كرة القدم ليس هناك انتقام هناك مباراة جديدة، في المباريات الثلاث التي لعبناها ضدهم كانت المباريات الثلاث متشابهة جدًّا، إنهم بالتأكيد أفضل فريق في العالم ويمكنهم التسجيل من الهجمات المرتدة ومن الكرات الثابتة، إنهم جيدون جدًّا لكننا نتنافس بشكل جيد أيضًا أمامهم، واليوم كنا أفضل في الوقت الإضافي".

وتابع الأرجنتيني: "كانت المباراة تحت السيطرة في جميع الأوقات وتم التحكم في المباراة بشكل جيد من الجانب الدفاعي، وتمكنا من الهجوم كما أردنا وتمكنا من السيطرة على مهاجميهم، وهو أمر صعب للغاية؛ لأنهم جيدون جدًّا، ولأنهم عندما يقومون بالهجمات المرتدة يكونون أفضل".