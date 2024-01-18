لماذا على ريال مدريد الحذر من أتلتيكو؟

قد يظن البعض أن مواجهة أتلتيكو مدريد هي خبر سعيد لجماهير ريال مدريد، أكثر من مباراة أخرى أمام برشلونة في نفس المنافسة.

ربما يكون هذا هو الطبيعي في ظروف أخرى، وربما كانت جماهير ريال مدريد ستسعد بمواجهة الجار أكثر من برشلونة في كأس إسبانيا، لكن ليس هذه المرة.

لماذا قد تكون مواجهة أتلتيكو مدريد أصعب على ريال مدريد من مواجهة برشلونة؟ وكيف أصبح النادي الكتالوني لقمة سائغة بهذا الشكل في فم الملكي أكثر من الأتلتي؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:

نصف نهائي أصعب من نهائي

جرت العادة أن تكون مباراة نصف النهائي أقل صعوبة من النهائي، من حيث الظروف المحيطة ومدى أهمية كل فرصة متاحة وجدية الخصم في التعامل مع المواجهة، لكن لم تكن تلك هي الحقيقة في مباريات كأس السوبر الإسباني بالنسبة لريال مدريد قبل أيام.